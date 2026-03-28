Sobota v Planici skozi objektiv Leona Vidica (FOTO)

Sobota v Planici je prinesla več kot 30.000 obiskovalcev, zelo dolge polete v sončnem vremenu, manjkal je le slovenski rezultatski presežek, da bi bil praznik smučarskih letalcev popoln. Takole je v objektiv današnje dogajanje ujel Delov fotograf Leon Vidic.

Avstrijci so na ekipni tekmi v Planici slavili petič in imajo četrtino vseh moštvenih zmag.

Domen Prevc je priznal, da ne pozna hitrega recepta za odpravljanje sobotnih težav, a bo jutri vseeno poskusil skočiti bolje in v pravem slogu končati sezono.

V slovenski reprezentanci po koncu tekme niso bili pretirano navdušeni nad razpletom.

V zraku je imel Prevc v poskusni seriji in finalu veliko težav takoj po odrivu.

Timi Zajc je bil edini v slovenski vrsti zadovoljen z opravljenim, tekmo je označil za enega vrhuncev sezone.

Anže Lanišek je zgovorno povzel soliden nastop brez presežkov: 240 metrov je bolje kot 220.

Anže Lanišek v izteku planiške velikanke.

Lanišek ni dočakal preboja.