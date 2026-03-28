Sobota v Planici skozi objektiv Leona Vidica (FOTO)

Sobota v Planici je prinesla več kot 30.000 obiskovalcev, zelo dolge polete v sončnem vremenu, manjkal je le slovenski rezultatski presežek, da bi bil praznik smučarskih letalcev popoln. Takole je v objektiv današnje dogajanje ujel Delov fotograf Leon Vidic.
Avstrijci so na ekipni tekmi v Planici slavili petič in imajo četrtino vseh moštvenih zmag.
Domen Prevc je priznal, da ne pozna hitrega recepta za odpravljanje sobotnih težav, a bo jutri vseeno poskusil skočiti bolje in v pravem slogu končati sezono.
V slovenski reprezentanci po koncu tekme niso bili pretirano navdušeni nad razpletom.
V zraku je imel Prevc v poskusni seriji in finalu veliko težav takoj po odrivu.
Timi Zajc je bil edini v slovenski vrsti zadovoljen z opravljenim, tekmo je označil za enega vrhuncev sezone.
Anže Lanišek je zgovorno povzel soliden nastop brez presežkov: 240 metrov je bolje kot 220.
Anže Lanišek v izteku planiške velikanke.
Lanišek ni dočakal preboja.
Rok Oblak je izkusil vzdušje in občutek letenja na velikanki, meje 200 metrov pa ni presegel.
