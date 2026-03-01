  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Sofia Goggia do 28. zmage, Ilka Štuhec ogrozila finale sezone

Italijanka je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori, najboljša slovenska smučarka je bila le 35.
Italijanska smučarska zvezdnica Sofia Goggia je po včerajšnjem tretjem mestu v smuku v Andori smučala še do zmage v superveleslalomu. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP
Galerija
Italijanska smučarska zvezdnica Sofia Goggia je po včerajšnjem tretjem mestu v smuku v Andori smučala še do zmage v superveleslalomu. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP
Š. R., STA
1. 3. 2026 | 12:15
2:30
A+A-

Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori. Goggia je vpisala še 28. karierno zmago, deveto na superveleslalomih. Slovenka Ilka Štuhec se na progi ni znašla. V primerjavi z Goggio je zaostajala že s starta, z velikim zaostankom 3,18 sekunde pa nato vpisala 35. mesto.

Goggia je nastopila s startno številko 11 in za 31 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno Kajso Vickhoff Lie iz Norveške. Med obe se je nato s številko 13 vrinila Nemka Emma Aicher, ki je za Goggio za drugo mesto zaostala 24 stotink sekunde.

Goggia po šestih superveleslalomih vodi v seštevku discipline s 420 točkami, danes sedma Alice Robinson iz Nove Zelandije na drugem mestu seštevka zaostaja 84 točk.

Specialistke za hitri disciplini se bodo pred finalom sezone v Lillehammerju konec prihodnjega tedna po olimpijskih igrah znova ustavile v Italiji. Na prizorišču Val di Fassa bodo gostili dva ženska smuka, tudi nadomestnega za odpadlega iz Crans Montane, in superveleslalom.

Ilka Štuhec je bila razočarana po nesporečeni tekmi. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP
Ilka Štuhec je bila razočarana po nesporečeni tekmi. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

Štuhec je šla na progo s številko 18, a že v prvem odseku izgubila v primerjavi z Goggio kar 73 stotink. Zaostanek se je le kopičil, nič kaj napadalna vožnja pa je pomenila, da Mariborčanka v cilju ni prehitela nobene tekmovalke. Na dobro pripravljeni progi so se lahko izkazale tudi tekmovalke s slabšim startnim izhodiščem. Štuhec je zato na koncu izpadla iz trideseterice, ki osvoji točke za seštevek svetovnega pokala.

Edina slovenska tekmovalka na ženskih tekmah v smuku in superveleslalomu bo skušala potrditi mesto med 25 tekmovalkami, ki bodo v tej disciplini nastopile na finalu sezone na Norveškem. Mariborčanka je trenutno v seštevku discipline 22.

