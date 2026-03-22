Sofia Goggia do tretje zmage in do malega globusa

Italijanka Sofia Goggia je na Norveškem z zmago na tekmi prvič v karieri osvojila seštevek svetovnega pokala v superveleslalomu. To je bila tretja zmaga sezone za Goggio, tretja superveleslalomska. Nastopila je tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki je zadnjo tekmo v aktivni karieri v svetovnem pokalu končala na 18. mestu (+2,56).

Goggia je zmagala v Kvitfjellu na Norveškem, ki gosti finalne tekme sezone v hitrih disciplinah alpskega smučanja, s prednostjo 32 stotink sekunde pred Švicarko Corinne Suter in 60 stotink sekunde pred Nemko Kiro Weidle-Winkelmann.

Najboljša nemška smučarka Emma Aicher je zamudila še eno veliko priložnost v boju za naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala. Dvaindvajsetletnica, ki je veljala za eno od favoritinj, je v superveleslalomu končala šele na četrtem mestu.

To je pomenilo, da je v skupnem seštevku pridobila le 50 točk prednosti pred vodilno Mikaelo Shiffrin. Američanka, ki je sicer svoj komaj tretji superveleslalom sezone končala z ničlo na 22. mestu, v boju za karierni šesti veliki kristalni globus vodi s prednostjo 45 točk pred Aicher.

Z dvema preostalima tekmama svetovnega pokala, slalomom in veleslalomom v začetku tedna v Hafjellu, je Shiffrin zdaj velika favoritinja pred nemško izzivalko.

Sofia Goggia je osvojila še superveleslalomski globus. Foto: Geir Olsen/AFP

Aicher je za le stotinko sekunde zgrešila uvrstitev na stopničke. To jo je stalo deset točk v skupnem seštevku. V soboto je Aicher s petim mestom v smuku že izgubila veliko točk in zapravila možnosti za osvojitev končnega naslova v disciplini. Mali kristalni globus v smuku je pripadel Italijanki Lauri Pirovano, ki je danes tako kot Goggia z zmago potrdila osvojeni seštevek v disciplini.

Goggia je superveleslalomski seštevek dobila s prednostjo 163 točk prednosti pred Novozelandko Alice Robinson, ki je končala zunaj točk na 16. mestu. Triintridesetletna Goggia je pred tem štirikrat bila na vrhu seštevkov v smuku.

V Kvitfjellu bodo danes izpeljali še moški superveleslalom. Švicarski as Marco Odermatt je že osvojil disciplino in skupni naslov. Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater se nista uvrstila na finale sezone v tej disciplini. Nastopila sta le na finalnem smuku.

Od Slovencev bo na Norveškem nastopil še Žan Kranjec, ki bo na startu zadnjega moškega veleslaloma v torek kot 13. veleslalomist sezone.