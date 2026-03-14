Šok: Domen Prevc brez finala, Lanišek pridobil kar 15 mest

Po ženski tekmi, ki jo je v svojo korist odločila Nika Prevc, so se na Holmenkollnu za točke svetovnega pokala potegovali še smučarski skakalci. V uvodni seriji, po kateri je bil presenetljivo v vodstvu Avstrijec Maximilian Ortner (132 m), se je nastop povsem ponesrečil Domnu Prevcu.

Potem ko je imel slovenski šampion, ki si je včeraj delil kvalifikacijsko zmago z Avstrijcem Stephanom Embacherjem, v zraku precejšnje težave, ga je na doskočišče posrkalo že pri 117,5 metra, kar je bilo premalo za uvrstitev v finale. Zasedel je šele 42. mesto.

Domnu Prevcu se je skok povsem ponesrečil. FOTO: Terje Pedersen/AFP

Skozi šivankino uho sta se v drugo serijo kot 29. oziroma 30. prebila Anže Lanišek (120,5 m) in Žak Mogel (124,5 m), medtem ko se Rok Oblak (119 m), ki se je od tekme poslovil na 39. mestu, prav tako kot Prevc ni uvrstil v finale.

V vodstvu je bil – kot že omenjeno – Ortner, ki ima 2,9 točke naskoka pred Švicarjem Gregorjem Deschwandnom (132,5 m). Tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang (128,5 m), četrti Japonec Ren Nikaido (129,5 m) in peti Finec Niko Kytösaho (131 m).

Lanišek skočil med petnajsterico

V finalu je Lanišek pokazal precej boljši nastop (127,5 m) in močno napredoval po lestvici – na končno 14. mesto. Dve mesti je pridobil tudi Žak Mogel, ki je v drugo doskočil pri 119 metrih in pristal na 28. mestu.

Krstne zmage v svetovnem pokalu pa se je veselil Gregor Deschwanden (132,5 m in 130,5 m), varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča.

Jutri bo na tem prizorišču nad Oslom še ena moška tekma, zeleno luč za njen začetek pa bodo prižgali ob 16.10.