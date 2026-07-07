Šok: MOK ukinil enega od najstarejših olimpijskih zimskih športov

Odgovorni pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) so sprejeli eno od najbolj odmevnih odločitev na področju zimskih športov v zadnjih letih. Nordijska kombinacija, ena od najstarejših panog zimskih olimpijskih iger, ne bo več del največje zimsko-športne prireditve leta 2030 v francoskih Alpah.

Člani izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja so danes potrdili spremembe olimpijskega programa za igre leta 2030. Medtem ko bo paralelni veleslalom v deskanju na snegu ostal del tekmovanja, je nordijska kombinacija izgubila svoje mesto na OI.

Odločitev pomeni konec več kot stoletne olimpijske tradicije. Nordijska kombinacija je bila namreč na sporedu vseh zimskih olimpijskih iger od njihove premiere leta 1924 v Chamonixu.

V MOK so pojasnili, da odločitev temelji na več dejavnikih, med katerimi izpostavljajo omejeno mednarodno razširjenost discipline, majhno število držav z vrhunskimi tekmovalci in razmeroma skromen globalni interes gledalcev. Po njihovih podatkih je nordijska kombinacija na olimpijskih igrah v Sočiju (2014), Pjongčangu (2018), Pekingu (2022) in Milanu-Cortini (2026) po večini kazalnikov priljubljenosti zasedala zadnje mesto med vsemi disciplinami zimskih olimpijskih iger. Na zadnjih igrah je bila med štirinajstimi analiziranimi kazalniki kar v enajstih na zadnjem mestu.

Pomemben razlog za odločitev je tudi prizadevanje MOK za večjo enakost spolov. Ženska nordijska kombinacija, čeprav dekleta v svetovnem pokalu tekmujejo od leta 2020, ni bila vključena niti v program olimpijskih iger leta 2026 v Milanu in Cortini.

Ugasnilo je še zadnje upanje, da bi si Ema Volavšek in druge nordijske kombinatorke uresničile olimpijske sanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Veliko razočaranje v več državah

Odločitev je naletela na razočaranje v državah z dolgo tradicijo tega športa, kot so Avstrija, Finska, Japonska, Nemčija in Norveška. Thomas Weikert, predsednik Nemškega olimpijskega športnega združenja (DOSB), je poudaril, da deli razočaranje športnikov, ki so leta posvetili uresničitvi olimpijskih sanj, hkrati pa dodal, da razume prizadevanja MOK za prilagoditev olimpijskega programa sodobnim razmeram in dolgoročni vzdržnosti iger.

Še ostreje so se odzvali pri Avstrijski smučarski zvezi. Športni direktor Mario Stecher je odločitev označil za »zelo slabo novico za avstrijski zimski šport« in hud udarec za nordijsko kombinacijo. Po njegovih besedah gre za disciplino, ki je tesno povezana z avstrijsko športno tradicijo in številnimi uspehi, zato v zvezi menijo, da MOK ni dovolj upošteval razvoja, ki ga je šport dosegel v zadnjih letih.

Izločitev nordijske kombinacije predstavlja eno od največjih sprememb olimpijskega programa zimskih iger v zadnjem obdobju in odpira vprašanja o prihodnosti tradicionalnih športnih disciplin v času, ko MOK vse bolj poudarja globalno privlačnost, širšo mednarodno zastopanost in enakopravnost spolov.