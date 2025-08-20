  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    Šok v Courchevelu: Pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Paige Jones ni bila navdušena nad tem, da je skakalke pregledoval zdravnik. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Paige Jones ni bila navdušena nad tem, da je skakalke pregledoval zdravnik. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    20. 8. 2025 | 23:30
    21. 8. 2025 | 00:00
    Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je v enem od podkastov razkrila neprijetno izkušnjo, ki jo je skupaj s sotekmovalkami doživela pred nedavno preizkušnjo za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Courchevelu. Za razliko od preteklih let kontrole tokrat ni opravljala zdravnica, temveč moški zdravnik – in to brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

    image_alt
    Slovenski skoki? Bil je že zaskrbljen, sprejeli so tudi posebno strategijo

    »Ko smo prišle na skakalnico na termin za pregled, nam je osebje FIS, ki je odgovorno za kontrole opreme, sporočilo, da tokrat ne bo zdravnice. To smo izvedele pičlih pet minut pred pregledom,« je zaupala Jonesova. Za skakalke je bilo še posebej neprijetno to, da so se morale pred moškim zdravnikom skoraj povsem sleči.

    »Povedal nam je je, da je reproduktivni endokrinolog, kar pomeni, da dela na področju ginekologije. A smo morale vseeno pred njim skoraj gole prestati pregled,« je opisala 22-letna Američanka. Običajno so morale skakalke ob tovrstnih pregledih obleči posebno spodnje perilo, ki ga zagotovi Mednarodna smučarska zveza (FIS), nakar so z optičnim čitalnikom opravili meritve telesa. Na podlagi teh se zatem naredi tekmovalne drese, ki se jih nato preverja na uradnih kontrolah.

    Nedavni pregled je med tekmovalkami povzročil precejšnje nelagodje, saj so bile doslej pri podobnih pregledih vedno navzoče zdravnice. Primer je sprožil razprave o ustreznosti in občutljivosti tovrstnih praks v ženskem športu.

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ko brez besed ostane tudi zmedena in šokirana Mikaela Shiffrin

    Ameriška smučarska zvezdnica je bila navdušena nad podvigom svojega brata Taylorja Shiffrina.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 12:22
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški skakalni zvezdnik s prisrčno fotografijo pozdravil prihod male Therese

    Veselo novico je pred dnevi sporočil tudi avstrijski šampion v smučarskih skokih Stefan Kraft.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 10:47
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni pri FIS zaključili obsežno preiskavo zoper norveške skakalce

    Še vedno ostaja odprto vprašanje morebitne vpletenosti Johanna Andreja Forfanga, Mariusa Lindvika & Co. v škandal s predelanimi tekmovalnimi dresi.
    Miha Šimnovec 6. 8. 2025 | 15:13
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc pometla s tekmicami v Oberstdorfu, mlada Tina Erzar na zdravljenju

    Slovenska šampionka je na mednarodni prireditvi »Nočni skoki« pod Senčno goro kar za 69,4 točke preskočila drugouvrščeno reprezentančno kolegico Emo Klinec.
    Miha Šimnovec 5. 8. 2025 | 14:24
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanji finski skakalni šampion: Bilo je grozno, kaj vse sem moral prestati

    Toni Nieminen, olimpijski prvak z velike skakalnice v Albertvillu 1992, se je v enem od podkastov spomnil zahtevnega obdobja po svoji najuspešnejši sezoni.
    Miha Šimnovec 3. 7. 2025 | 17:32
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Anžetom Laniškom

    Občudoval je piramide in se čudil prometu, nato dodal novo kljukico

    Anže Lanišek o pripravah za olimpijsko sezono v smučarskih skokih, novih pravilih, kontroli opreme, zasluženem oddihu v Egiptu ...
    Miha Šimnovec 29. 6. 2025 | 05:00
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Škandal na nordijskem SP

    Weissflog: To je zame kakor doping, le da z drugačno iglo

    V Lahtiju jutri in v petek zadnji tekmi smučarskih skakalk v sezoni, zatem še moški preizkušnji. Norvežani so že želeli pomahati v slovo.
    Miha Šimnovec 19. 3. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    smučarski skokiPaige JonesCourchevelFIS

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: Pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    Matic Ian Guček se je na mitingu v Švici izkazal z odličnim tretjim mestom. Težave za Tino Šutej.
    20. 8. 2025 | 22:53
    Šport  |  Kolesarstvo
    Renewi Tour

    Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

    Od slovenskih kolesarjev se je na uvodni etapi dirke Renewi Tour najvišje uvrstil Matevž Govekar.
    20. 8. 2025 | 21:17
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanja zmagovalka svetovnega pokala pri komaj 23-ih končala kariero

    Avstrijka Sara Marita Kramer je slavila 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus pa v sezoni 2021/22.
    20. 8. 2025 | 20:44
    Novice  |  Svet
    Nevarne spletne platforme

    Francoski vplivnež umrl medtem, ko so ga gledalci spremljali v živo

    Francoski mediji so delili odlomke več ur dolgih posnetkov, ko so Jeana Pormanova pretepali, davili, ga namakali v barvo in streljali s pištolo za paintball.
    20. 8. 2025 | 20:24
