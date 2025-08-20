Šok v Courchevelu: Pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je v enem od podkastov razkrila neprijetno izkušnjo, ki jo je skupaj s sotekmovalkami doživela pred nedavno preizkušnjo za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Courchevelu. Za razliko od preteklih let kontrole tokrat ni opravljala zdravnica, temveč moški zdravnik – in to brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

»Ko smo prišle na skakalnico na termin za pregled, nam je osebje FIS, ki je odgovorno za kontrole opreme, sporočilo, da tokrat ne bo zdravnice. To smo izvedele pičlih pet minut pred pregledom,« je zaupala Jonesova. Za skakalke je bilo še posebej neprijetno to, da so se morale pred moškim zdravnikom skoraj povsem sleči.

»Povedal nam je je, da je reproduktivni endokrinolog, kar pomeni, da dela na področju ginekologije. A smo morale vseeno pred njim skoraj gole prestati pregled,« je opisala 22-letna Američanka. Običajno so morale skakalke ob tovrstnih pregledih obleči posebno spodnje perilo, ki ga zagotovi Mednarodna smučarska zveza (FIS), nakar so z optičnim čitalnikom opravili meritve telesa. Na podlagi teh se zatem naredi tekmovalne drese, ki se jih nato preverja na uradnih kontrolah.

Nedavni pregled je med tekmovalkami povzročil precejšnje nelagodje, saj so bile doslej pri podobnih pregledih vedno navzoče zdravnice. Primer je sprožil razprave o ustreznosti in občutljivosti tovrstnih praks v ženskem športu.