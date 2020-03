Šok za Avstrijce: Felder ne bo več vodil avstrijskih »orlov«

Ljubljana – Kot strela z jasnega je v Avstriji udarila novica, da Andreas Felder, ki je v predčasno končani sezoni 2019/20 popeljal Stefana Krafta do velikega kristalnega globusa, po dveh letih končuje vodenje avstrijske reprezentance v smučarskih skokih. Kdo ga bo nasledil na položaju glavnega trenerja, še ni znano.



Kot so sporočili iz avstrijske smučarske zveze (ÖSV), je Felder danes obvestil športnega direktorja Maria Stecherja, da ne bo več vodil rdeče-belo-rdečih »orlov«, s čimer je presenetil vse po vrsti.



»Kot glavni trener avstrijske skakalne reprezentance moraš biti stoodstotno pri tem, česar pa jaz ne morem več združevati z zasebnim življenjem. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem sodelavcem in skakalcem, na srečo smo bili uspešni,« je povedal 58-letni Avstrijec. Pod njegovim vodstvom so Kraft & Co. nanizali enajst zmag in 40 uvrstitev na oder za najboljše.