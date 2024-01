Šok za Slovensko, v Jasni se je zjasnilo Dvornikovi

V nadaljevanju preberite:

Slovensko je v šoku! Domača zvezdnica alpskega smučanja je zaradi poškodbe že končala sezono! No, da pojasnimo. Slovensko je v slovaškem jeziku ime za Slovaško, Slovenija je denimo Slovinsko. Slovaški ljubitelji športa so neutolažljivi, Petra Vlhova na veleslalomski tekmi za svetovni pokal v domači Jasni ni imela (jasne) sreče. V Nizkih Tatrah in v neposredni bližini svojega rojstnega kraja Liptovskega Mikulaša je Vlhova v prvi veleslalomski vožnji padla na hrbet, zdrsnila v zaščitno mrežo in se s konico smučke zapletla v zaščitno mrežo. Po mučnih minutah so smučarko s strmine evakuirali z reševalni sanmi, diagnoza v bolnišnici pa je bila: strgane vezi v desnem kolenu, ravno kot posledica padca v mrežo. Slovenske smučarke pa so posel na Slovaškem opravile, kakor katera, odlično, zelo dobro in nezadovoljivo.