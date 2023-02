Ema Volavšek zadovoljna po edinem treningu v Planici

Slovenska adutinja v tej disciplini je Ema Volavšek, ki je bila po uvodnem tekmovalnem dnevu SP zadovoljna z opravljenim.

»Zdi se mi, da bi mi še en trening pomagal, da bi se še malo spoznala s skakalnico. Ampak s tem se ne bom obremenjevala, bo že šlo,« je po preizkusu na skakalnici v Planici dejala Volavšek.

Na treningu je v treh serijah skočila 85, 90 in 89,5 metra, najbolj zadovoljna je bila s tem zadnjim skokom, ki je pomenil deveti dosežek treninga.

»Skakalnica je tista, na kateri smo v preteklosti veliko vadili, a na njej že nekaj časa nismo skakali. Pripravljeni je zelo lepo, sprememba pa je edina ta, da veš, da je pred nami velika tekma,« je o morebitnem pritisku pred SP dejala najboljša slovenska kombinatorka. Dodala je, da ima na mizi in v zraku še nekaj rezerv, a dosežkov bistveno ne bi mogla popraviti tudi ob še kakšen skoku več.

»Počutim se v redu, ne vem pa, kaj bo to pomenilo proti ostalim dekletom. Tekaška proga mi je všeč, dobro jo poznam, je pa kar težka,« pa se je ozrla še na tekaško plat tekme. »Prvenstvo doma mi pomeni tudi priložnost za to, da pokažemo, kaj sploh je nordijska kombinacija, ker se mi zdi, da je veliko ljudi sploh ne pozna,« je Volavškova na SP našla tudi priložnost za predstavitev svojega športa.

Janus: Realno ta trenutek sodi med desetrico, če bo pa kaj več, bomo pa videli v petek

Trener Goran Janus poudarja, da je to pač SP, da je veliko disciplin in da trije skoki za trening povsem zadoščajo.

»Ta zadnji je bil boljši kot prva dva. Predvsem v preletu so rezerve, to pa so trije, štirje metri, kar potrebujemo,« je trening ocenil Janus. »Zadnji mesec ni bila toliko v procesu vadbe, imela je bolečine v hrbtu, zato težko ocenjujem njeno tekaško formo,« je dodal Janus.

Glede pričakovanj na, kot je dejal, zgodovinskem dogodku za slovensko smučanje, ni želel biti preveč konkreten: »Realno ta trenutek sodi med deseterico, če bo pa kaj več, bomo pa videli v petek.«

Na treningu sta nastopili tudi preostali slovenski udeleženki SP v tej panogi. Teja Pavec (84,5, 82,5 in 82 m) je imela z zadnjim skokom 20. dosežek, Silva Verbič (79,5, 79, 77 m) pa je kot najboljše mesto dosegla 22. v konkurenci 32 tekmovalk. Razred zase je bila Norvežanka Gyda Hansen Westvold, ki je bila prva na vseh treh serijah in je najdlje skočila 97,5 metra.