Klæbo do tretje kolajne v Planici, Črv in Šimenc zunaj deseterice

Norveška dvojica Pal Golberg in Johannes Hösflot Klæbo sta zmagovalca ekipnega šprinta smučarskih tekačev na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Srebro sta osvojila Italijana, bron pa Francoza. Slovenca Vili Črv in Miha Šimenc sta zasedla 14. mesto.

Po prvem krogu sta bila Slovenca še blizu deseterice, do konca pa nista mogla slediti najboljšim. Ciljno črto sta Črv in Šimenc prečkala na 14. mestu, 1:26,9 minute za zmagovalcema.

V boju za zmago sta Norvežana po štirih krogih vodila, a nista na vso moč pritiskala. Klaebo je v svoji drugi predaji sicer skrčil skupino najboljših na pet reprezentanc.

Golberg je v svojem zadnjem krogu pospešil, se najprej otresel Šveda in Kanadčana, nato pa si v zaključku pritekel še sekundo in pol naskoka pred Francozom in Italijanom ter predal svetovnemu prvaku v sprintu med posamezniki.

Miha Šimenc se je trudil po najboljpih močeh. FOTO: Matej Družnik

V boju za drugo mesto je bil Pellegrino najprej prepričljivo močnejši od Francoza, nato pa v zaključku celo ogrožal Klaeba. Vseeno je ta na zadnjem, nekoliko položnejšem vzponu pred ciljem znova močno pospešil in si nabral dovolj veliko prednost za predčasno proslavljanje.

Italijana Francesco De Fabiani in Pellegrino sta zaostala 2,5 sekunde, Francoza Renaud Jay in Richard Jouve pa že 16,5.

Za Klæba je bila to v Planici še tretja kolajna. Drugi je bil v skiatlonu. Tako kot za Švedsko v ženski konkurenci je to tudi tretje zaporedno slavje v ekipnem sprintu za Norveško pri moških, skupno pa že šesto na SP.

Klæbo je bil del zadnjih treh zmagovitih dvojic in ima na SP že skupno osem zlatih kolajn.