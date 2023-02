Mešana ekipna tekma nova priložnost za prvo slovensko kolajno

Slovenske barve branijo Anže Lanišek, Timi Zajc, ki sta bila v krogu favoritov na sobotni posamični tekmi, a ostala praznih rok, ter Ema Klinec in Nika Križnar. Obe sta nastopili na ekipni tekmi skakalk in skupaj z Majo Vtič in Niko Prevc osvojili četrto mesto.

Organizatorjem precejšnje težave povzročajo spremenljive vetrovne razmere, a se je tekma začela v skladu z napovedmi.

Razplet lahko v živo spremljate spodaj: