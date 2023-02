Na uvodni slovesnosti tudi Laibach, že danes prvič v smučini skakalke

V nadaljevanju preberite:

Koliko kolajn so slovenski športniki in športnice osvojili na dosedanjih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju, kateri naši asi so se ovenčali z zlatimi lovorikami, zakaj slovenske smučarske skakalke uvodoma še ne bodo pod velikim pritiskom na srednji napravi v Planici, kateri glasbeniki bodo ogrevali hladno ozračje na drevišnjem slovesnem odprtju v Kranjski Gori, koliko bo vseh nastopajočih, kdo vse bo nagovoril navzoče ...