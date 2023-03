Navijači presenetili Timija s petjem Zdravljice

V nadaljevanju preberite:

Kako je Timi Zajc sinoči poletel do naslova svetovnega prvaka v Planici, kako so ga nagradili navijači, koliko so jih včeraj prireditelji našteli v dolini pod Poncami, kaj ni nikogar ob izteku Bloudkove velikanke pustilo ravnodušnega, niti glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgoto, kako so podvig 22-letnega šampiona iz Hramš v občini Žalec doživeli njegovi reprezentančni kolegi, v kakšni postavi se bo danes slovenska ekipa podala v boj na novo kolajno na nordijskem SP v Planici ...