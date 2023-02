Glede na to, kakšna je bila v torek, je bila vesela, da je lahko nastopila

Nika Križnar si je po kvalifikacijah na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v nordijskem vidno oddahnila. Potem ko je v nedeljo zbolela za gripo, se je šele včeraj zjutraj odločila, da se bo odpeljala v Planico, kjer je nato z osmim mestom (95 m) posegla najvišje med slovenskimi smučarskimi skakalkami.

»Glede na to, kakšna sem bila še dan prej, sem vesela, da sem lahko sploh nastopila v kvalifikacijah. Čeprav se počutim še šibko, čutim tudi bolečine v mišicah, sem vštevši poskusno serijo prikazala dva lepa skoka, tako da grem lahko mirno v tekmo,« je na hitro zdrdrala Križnarjeva, preden je odhitela v zabojnik (zdaj ga ima prav zase, da ne bi okužila reprezentančnih kolegic), nato pa v hotel počivat.

Tik za njo je pristala Ema Klinec (94,5 m), ki je bila prav tako zadovoljna. »Kvalifikacijski skok se mi je zdel še boljši kot tisti s treninga. Kar sem si zadala, sem naredila, so pa tudi druge dodale,« je ugotavljala Klinčeva in se strinjala, da bodo na današnji tekmi (17.00), na katero se bo odpravila z majico svetovne prvakinje iz Oberstdorfa 2021 (»To si štejem v veliko čast.«), odločale malenkosti in točke za vetrno izravnavo. »Že vso sezono je vrh zelo zgoščen,« se 24-letna šampionka iz Poljanske doline zaveda, da bo brez tveganja težko uresničila svoje želje.

Ema Klinec je bila zadovoljna s svojim nastopom. FOTO: Matej Družnik/Delo

Blizu deseterici je bila s 13. mestom tudi Maja Vtič (92,5 m). »Moj cilj je bil, da napredujem iz skoka v skok, kar mi lepo uspeva,« je dejala najizkušenejša slovenska skakalka in na vprašanje, katere so zanjo glavne favoritinje, odvrnila, da bi težko izpostavila le eno. »Vrh je zelo širok. Zmagala bo tista, ki bo ostala najbolj zbrana, bo pa treba imeti tudi srečo,« je presodila Vtičeva in se strinjala, da je v zadnjih dveh dneh v Planici prevladovala Norvežanka Anna Odine Strøm (99 m).

»To sem opazila tudi sama, očitno ji tukajšnja skakalnica zelo ustreza. Ima zelo agresiven odriv, ki ga zna tu odlično izkoristiti,« je dejala 35-letna članica Smučarskega društva Zabrdje, ki so jo – mimogrede – prireditelji med njenim skokom presenetili s pesmijo iz risanke Čebelica Maja.

Katra Komar je bila vesela, da se je prebila skozi kvalifikacijsko sito.FOTO: Matej DružnikDelo

Skozi kvalifikacijsko sito sta se zanesljivo prebili tudi Nika Prevc (89 m/25.) in Katra Komar (87 m/28.). »Nisem zadovoljna niti razočarana, saj sem kljub vsemu popravila določene stvari. A so se na žalost pojavile nove napake. Če sem na treningu odskakovala prezgodaj, sem bila v kvalifikacija prepozna,« je pojasnila Prevčeva, medtem ko je bila Komarjeva zadovoljna, da se je uvrstila na tekmo. »Moj kvalifikacijski skok pa ni bil najboljši. Upam, da bom na treningu prikazala dva dobra skoka,« si je zaželela Komarjeva.

Najboljša je bila – kot že omenjeno – Anna Odine Strøm, ki ji je zmaga na sobotni vetrovni loteriji v Rasnovu očitno dala dodatna krila. Glede na skoke v zadnjih dveh dneh je zdaj 24-letna Norvežanka glavna kandidatka za osvojitev naslova svetovne prvakinje,