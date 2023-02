Nika Križnar verjame, da lahko v Planici še marsikaj dosežejo

Slovenske smučarske skakalke so na današnji ekipni preizkušnji na nordijskem SP, na kateri so zmago slavile Nemke Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag in Katharina Althaus, ki so za 12,7 točke ugnale srebrne Avstrijke, pristale na nehvaležnem četrtem mestu. Za tretjeuvrščenimi Norvežankami so na koncu zaostale za 9,5 točke.

Najbolj razpoložena v naši vrsti je bila znova Nika Križnar, ki je s skokoma, dolgima 98 in 96 metrov, prispevala 217,7 točke, s katerimi je bila šesta najboljša posameznica na tekmi. »Z današnjim dnevom sem zelo zadovoljna, saj sem pokazala svoj maksimum. Vidi se, da se moje zdravstveno stanje po gripi izboljšuje. Zelo sem uživala in se končno spet v izteku nasmejala z reprezentančnimi kolegicami. Menim, da smo danes pokazale pravi ekipni duh, saj smo dihale kot eno,« je bila dobro razpoložena Križnarjeva, ki je vse do konca upala na to, da bodo osvojile kolajne.

»Ko mi je trener Zoran Zupančič znižal zaletišče, sem vedela, da moram še posebej dobro skočiti. To mi je tudi uspelo, prikazala sem dva vrhunska skoka. Nimamo si česa očitati, malo so nas teple le točke, ki smo jih izgubljale zaradi doskokov,« je razpredala 22-letnica iz Delnic v Poljanski dolini in obžalovala, da je zbolela tik pred začetkom prvenstva.

O slovenskih skakalcih sploh ne dvomi

»Škoda, kajti bila sem res dobro pripravljena in bilo je le vprašanje časa, kdaj bom lahko to tudi izkoristila. A sem vesela, da sem sploh tu, da zdaj spet dobro skačem in da lahko uživam v prihodnjih dneh. Za nami je šele polovica prvenstva. Pred nami sta še dve tekmi in verjamem, da lahko še marsikaj dobimo,« je ocenila Križnarjeva in svoj pogled že usmerila proti jutrišnji preizkušnji mešanih ekip.

»Zagotovo imamo lepo priložnost, da kaj dosežemo. O fantih sploh ne dvomim, verjamem, da bodo že na posamični tekmi prikazali svoje najboljše skoke. Sama jih bom sicer spremljala iz hotela, na toplem, da se še do konca pozdravim,« je povedala članica SSK Norica Žiri in se razveselila večjega števila navijačev ob izteku. »Če sem iskrena, je bilo na naši posamični tekmi kar žalostno pogledati proti praznim tribunam. Tokrat so bili med gledalci tudi moji najbližji – starši, fant in prijatelji, ki me podpirajo tudi takrat, ko mi ne gre. Zdaj so videli, da se mi je odprlo, verjamem, da so jim moji skoki pričarali lepe nasmehe,« je še dejala Križnarjeva, ki se že veseli prihoda poškodovane Urše Bogataj.

Naslova svetovnih prvakinj so se veselile Nemke. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ema Klinec ponosna na ekipo

Ema Klinec (92,5 m in 94 m) je dodala 208,7 točke. »Naša ekipa je tokrat delovala na visoki ravni, kar je bil – seveda ob kolajni – tudi naš cilj. Ampak če svoje delo opraviš dobro, si lahko zadovoljen, saj imaš dobro popotnico za naprej,« je ocenila 24-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko in pristavila, da so bile tokrat pač tri ekipe boljše, za kar jim je tudi iskreno čestitala.

Kot je zaupala, je njeno koleno zjutraj še trdo. »S fizioterapevtom sva danes našla boljšo rešitev, sprostila določene mišice, tako da je noga delovala bolje,« je še dejala Klinčeva in ponovila, da je zelo ponosna na ekipo.

Zadovoljna je bila tudi Nika Prevc (88,5 m in 92 m), ki je zbrala 198 točk. »Moja skoka sta bila boljša kot na posamični tekmi in tudi ekipno smo se izboljšale,« je ocenila 17-letna skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih in glede napetega boja za stopničke (po prvem Eminem nastopu so bile Slovenke druge) pripomnila: »Veliko točk smo izgubile v sodniških ocenah, verjetno pa nam je zmanjkal tudi še kakšen meter.«

Maji Vtič (88 m in 94 m/194,7 točke) je imela po tekmi mešane občutke. »Škoda, bile smo blizu kolajne. Imele smo lepo priložnost. Najbolj boli, ker nas ni veliko točk ločilo od kolajne. V drugi seriji smo sicer vse dodale, borile smo se po naših najboljših močeh, vendar pa tekmice na žalost niso več delale napak. Če bi bile bolj oddaljene, bi nam bilo verjetno lažje,« je razmišljala najizkušenejša slovenska skakalka.