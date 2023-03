Orla in orlici prejeli kolajne: Pero, mi smo s tabo!

Danes pozno zvečer so v Kranjski Gori bronasta odličja za mešano ekipno tekmo prejeli Ema Klinec, Nika Križnar, Anže Lanišek in Timi Zajc. Ob tem so izrazili podporo Petru Prevcu, ki je na današnjih kvalifikacijah grdo padel, vendar jo je odnesel brez hujših poškodb.

Slovenska mešana ekipa je v nedeljo osvojila prvo medaljo na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Na srednji skakalnici je osvojila bronasto odličje. Zlato je pripadlo Nemcem, srebro pa Norvežanom.

Slovenija je osvojila sploh prvo medaljo na mešanih ekipnih tekmah na SP. Na prejšnjih petih je namreč vselej ostala brez odličja. Skupaj pa je to 11. kolajna v skakalnem delu SP v nordijskem smučanju, od tega šesti bron. Svetovni prvaki so doslej postali Franci Petek (Val di Fiemme 1991), Rok Benkovič (Oberstdorf 2005) in Ema Klinec (Oberstdorf 2021).