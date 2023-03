Golberg je imel največ moči v dramatičnem finišu

Norvežan Paal Golberg je dobil kraljevsko disciplino na SP v nordijskem smučanju v Planici, v teku na 50 km je v dramatičnem finišu premagal rojaka Johannesa Høsflota Klæba in Šveda Williama Poromaaja. S tem so se končala tekmovanja na 43. nordijskem mundialu in prvem v Sloveniji.

Kraljevska disciplina v smučarskem teku je zadnji dan 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju pripadla Norveški. Na 50 km v klasični tehniki je zmago slavil Paal Goldberg, ki je ciljno črto prečkal le sekundo pred rojakom Johannesom Hösflotom Klaebom, bron pa je osvojil Šved William Poromaa, ki je za zmagovalcem zaostal 1,2 sekunde.

Zmagovalna trojica teka na 50 km. FOTO: Jure Makovec/AFP

Na dirki so nastopili tudi trije Slovenci. Najboljši med njimi je bil Miha Ličef na 39. mestu z zaostankom 10 minut ter 11,3 sekunde, Jošt Mulej še teče, medtem ko Miha Šimenc zaradi preutrujenosti tekme ni končal.