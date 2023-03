Peter Prevc grdo padel v Planici, odpeljali so ga v bolnišnico

Slovenski smučarski skakalci imajo uradni trening za jutrišnje kvalifikacije na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. V petek namreč čaka fante posamična preizkušnja na veliki skakalnici (H-138), za katero se bodo potegovali štirje od šestih slovenskih adutov.

Pod očesom selektorja Roberta Hrgote je tako danes v Planici selekcijski trening prav za jutrišnje kvalifikacije. Po prvem skoku sta bila najkrajša brata Prevc – Domen (122,5 m) in Peter (124 m). Daljši skoki so uspeli Lovru Kosu (132,5 m), Timiju Zajcu (132 m), Anžetu Lanišku (130,5 m) in Žigi Jelarju (124,5 m). V drugi seriji za trening se je zgodil neljubi dogodek.

Peter Prevc je namreč grdo padel pri 70 metrih in se nato kotalil po doskočišču. Gledalcem je zastal dih, pritekli so prvi reševalci in ga z akijem odpeljali do bližnjega šotora. Peter je vmes dvignil roko in pozdravil navzoče. »Peter je po padcu pri zavesti in normalno pogovorljiv. Odpeljali so ga v bolnišnico Rola, kjer ga bodo pregledali. Več informacij bomo podali v nadaljevanju dneva,« nam je zaupal Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostjo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).