Nemčija zlata, Slovenke ostale brez odličja

Nemške smučarske skakalke (843,8 točke) so na krilih planiške svetovne prvakinje med posameznicami Katharine Althaus zmagovalke ekipne tekme na nordijskem SP v Planici. Po številnih težavah zadnje dni so se dobro za kolajne borile tudi Slovenke Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar, ki so z 819,1 točke zasedle četrto mesto. Na stopničkah so ob Nemkah končale še Avstrijke (831,1 točke) in Norvežanke (828,6).

Veselje zlatih nemških orlic. FOTO: Matej Družnik

Althausova, prvo ime nemške vrste, za katero so tekmovale še Anna Rupprecht, Luisa Görlich in Selina Freitag, ima tako z uvodnih dveh tekem skakalk popoln izkupiček. Izkušena, 26-letna Nemka je najprej na srednji skakalnici z naslovom prvakinje nasledila Emo Klinec, danes pa je v manj kot 48 urah dodala še ekipni naslov. Pred Planico je bila srebrna na olimpijskih igrah 2018, SP 2019 in OI 2022.

Nika Križnar je v prvi seriji ekipne tekme odlično skočila. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Okrog 1500 gledalcev, ki so z glasnimi hupami in zastavami poskrbeli za dobro vzdušje pod skakalnico, je lahko spremljalo pravi skakalni triler, v katerega so se skušale vmešati tudi Slovenke. Na koncu jim do zmagovalnega odra zmanjkalo 9,5 točke. Do osmega mesta so se zvrstile še Japonke, Kanadčanke, Francozinje in Kitajke.