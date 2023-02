Po uvodni seriji štiri Slovenke med enajsterico, na koncu le ena

Na uvodni tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Rasnovu je zmagala Nemka Katharina Althaus. S skokoma, dolgima 89,5 in kar 98,5 metra, je za 12,4 točke ugnala vodilno v skupni razvrstitvi, Avstrijko Evo Pinkelnig (90 m in 93 m). Na tretjo stopnico odra za najboljše je skočila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (88 m in 91,5 m).

Najboljša Slovenka je bila spet Ema Klinec (87,5 m in 89 m), ki je zadržala peto mesto iz uvodne serije. Nika Prevc (87 m in 79 m) je s sedmega nazadovala na 13. mesto, dve mesti za njo se je uvrstila Maja Vtič (83 m in 83 m), Katra Komar (83 in 79 m) pa je z desetega zdrsnila na 18. mesto. Nove točke si je z 28. mestom priskakala tudi komaj 15-letna Ajda Košnjek (78,5 m in 78,5 m).

Prekratka za drugo serijo pa je bila Tinkara Komar (69 m), ki je preizkušnjo končala na 36. mestu.

Po prvi seriji je bila na vrhu Eva Pinkelnig

V uvodni seriji je najboljši nastop uspel avstrijski smučarski skakalki Evi Pinkelnig (90 m). Z njim je zbrala 117,1 točke, le 0,6 več kot drugouvrščena Nemka Katharina Althaus (89,5 m). Zelo dober vtis so zapustile tudi Slovenke.

V najboljšem položaju je bila Ema Klinec (87,5 m), ki je bila peta, dve mesti pred Niko Prevc (87 m). Najboljšo deseterico je zaokroževala Katra Komar (83 m), tik za njo pa je bila Maja Vtič (82 m). V finale se je znova uvrstila tudi 15-letna Ajda Košnjek (78,5 m), ki je zasedala 25. mesto.

Jutri bo na sporedu še druga ženska posamična tekma, začela pa se bo ob 10. uri.