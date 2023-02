Mundial pod Poncami odprt s spektaklom

Triinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju se je začelo slavnostno, v Kranjski Gori je našo zastavo nosil Peter Prevc, nastopili so Laibach, Siddharta, Avseniki in DJ Umek. Prireditev sta povezovala Bernarda Žarn in Igor E. Bergant.

Uvodna slovesnost se je začela natančno ob 20.23. V Planici bo prvenstvo potekalo do 5. marca, za naslove svetovnih prvakov v skokih, tekih in nordijski kombinaciji se bo borilo več kot 2000 športnikov. Danes je na glasbenem spektaklu sodelovalo več kot 130 nastopajočih. Med njimi so bili tudi skupina Laibach, Ansambel Saša Avsenika in DJ Umek. Sledil je mimohod nosilcev zastav vseh 65 sodelujočih reprezentanc po slovenskem abecednem redu.

Nordijski center v Planici je ponos slovenskega športa. FOTO: Miran Kambič

Uro torkovega uradnega začetka prvega velikega dogodka na SP so prireditelji izbrali namenoma, saj simbolizira letnico 2023. Jutri se bo začelo tudi dogajanje na tekmovalnem področju, najprej s kvalifikacijami prvih tekaških preizkušenj, zvečer pa še s kvalifikacijami za prvo skakalno tekmo, žensko posamično na srednji napravi.

V uradnem delu so športnike in navijače nagovorili Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze, ki je uradno odprl prvenstvo, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Smučarske zveze Slovenije in OK Planica Enzo Smrekar.