Senzacija, kanadsko slavje pod Poncami, Slovenke razočarane

Veliko presenečenje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Zlato kolajno je osvojila mlada Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je bila boljša od favoritinj, Norvežanke Maren Lundby in Nemke Katharine Althaus. Najboljša Slovenka je bila branilka naslova Ema Klinec, ki je bila sedma. Nika Križnar je zasedla 10. mesto. Obe sta veliko boljše skočili v drugi seriji.

Ema Klinec in Nika Križnar sta blesteli predvsem na torkovem treningu in bili vseskozi med najboljšimi. Na tekmi pa se v prvi seriji, v kateri so vladale precej spremenljive razmere, nista znašli. V drugo sta Križnarjeva in Klinčeva napadli s 15. oz. 11. mesta in izboljšali svoji uvrstitvi.

Križnarjeva je v finalu skočila 128,5 m in napredovala na deseto mesto. Klinčeva pa je s tretjo najboljšo oceno drugega skoka in 131,5 m pridobila štiri mesta. Maja Vtič (195,8) je v skočila 116,5 in 118 m ter zasedla končno 24. mesto. V finale se ni uvrstila Nika Prevc, ki je bila 40.

Ema Klinec je bila odlična v finalu. FOTO: Jure Makovec/AFP

Naslova svetovne prvakinje se je veselila Loutitt. Devetnajstletnica, sicer tudi letošnja mladinska svetovna prvakinja, je osvojila prvo skakalno kolajno za Kanado na SP in drugo na velikih tekmovanjih, potem ko je lani z mešano ekipo presenetljivo osvojila bron na olimpijskih igrah v Pekingu.

Srebrne kolajne se je razveselila Lundby, branilka naslovov s SP v Seefeldu 2019 in Oberstdorfu 2021 z velike skakalnice. Potem ko je začasno prekinila kariero, se je letos počasi vračala, najboljšo formo pa prikazala prav pod Poncami.

Nika Križnar je bila deseta. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Za Althausovo je bila to še četrta kolajna na letošnjem SP. Pred tem je bila trikrat zlata, in sicer na posamični, ekipni in mešani tekmi na srednji skakalnici.

Na veliki skakalnici bodo v četrtek ob 17.30 v kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo skakali še moški. Slovenske barve bodo branili Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Domen Prevc. V soboto bo za konec skakalnega dela SP še moška ekipna tekma.