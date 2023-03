Slovenski orli skočili na svetovni vrh!

Slovenska četverica Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je v Planici skočila do naslova svetovnih prvakov na ekipni tekmi. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke.

»Pet ekip je bilo v igri za zmago, a na koncu je uspelo nam. Nimam besed. Postali smo svetovni prvaki, to je to,« je za RTV dejal selektor Robert Hrgota. »Po skoku Žige v drugi seriji, ko je Norvežan zaostal, sem pričakoval zmago. Uspelo nam je nekaj neverjetnega.«

Navijači so navdušeni. FOTO: Matej Družnik

Smučarski skoki, SP, moški, ekipno: 1. Slovenija 1178,9 točke (Lovro Kos 135/131, Žiga Jelar 133,5/138, Timi Zajc 132/136, Anže Lanišek 138/135,5) 2. Norveška 1166 (Johann Andre Forfang 137/139,5, Kristoffer Sundal 133,5/133,5, Marius Lindvik 125,5/131,5, Halvor Egner Granerud 136,5/135,5) 3. Avstrija 1139,4 (Daniel Tschofenig 136/135,5, Michael Hayböck 134/136, Jan Hörl 126,5/129, Stefan Kraft 135/127) 4. Poljska 1129,1 5. Nemčija 1127,7 6. Švica 1012,2 7. Japonska 1011 8. ZDA 975,4

Slovenija je vodila že po prvi seriji

V prvi skupini je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote skakal Kos, ki ni dobil priložnosti na posamični tekmi na veliki skakalnici. Na ekipni tekmi je po prvem skoku zasedal četrto mesto, v drugo pa je skočil nekoliko slabše za tretje mesto slovenske četverice pred nadaljevanjem.

Je pa v drugi seriji v drugi skupini zaostanek nadoknadil Jelar, ki je skočil kar 138 m in obema najboljšima slovenskima orloma priboril lepo izhodišče v boju za zlato kolajno.

FOTO: Matej Družnik

Zajc je v prvi seriji skočil 132 metrov, v drugi pa še štiri metre dlje. S tem je svetovni prvak s petkove posamične tekme Lanišku omogočil zadnji skok kar z 10,5 točke prednosti.

Ta je nato odgovoril na izziv Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda in celo povečal prednost na 12,9 točke naskoka pred Norveško. Avstrijci so na tretjem mestu zaostali 39,5 točke.

S tem je končan skakalni del svetovnega prvenstva, v nedeljo bo na sporedu le še kraljevska tekaška preizkušnja na 50 km za moške v klasični tehniki.