Smučarski tekači in tekačice v pričakovanju klasičnih preizkušenj

Izjema so smučarji tekači in tekačice, ki so opravili treninge pred klasikama na 10 km za ženske in 15 km za moške v prosti tehniki. Slovenija bo na torkovi ženski tekmi na 10 km zastopana s četverico Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Eva Urevc, Anita Klemenčič.

Favoritinje gre iskati predvsem med Švedinjami. Ebba Andersson in zmagovalka novoletne turneje Frida Karlsson, ki sta v Planici osvojili prvi dve mesti v skiatlonu, sta sicer v obratnem vrstnem redu, osvojili srebro in bron že v Oberstdorfu. Pred dvema letoma je bila boljša le Norvežanka Therese Johaug, ki pa medtem čaka naraščaj in je v Planici le v vlogi sokomentatorke norveške televizije.

Zadnjo tekmo svetovnega pokala v Franciji je dobila Ebba Andersson, takrat pa sta bili na stopničkah še Francozinja Delphine Claudel in Američanka Jessie Diggins. Svoje želje imajo tudi Norvežanke in Finke.

Potrebno bo dobro razporediti moči

»To je moja paradna tekma. Lažje bo kot skupinski start, saj teka v skupini nisem vajena. Proga je zahtevna, zato bom morala dobro razporediti moči in upam, da se bo ta načrt nato izšel,« pred tekmo pravi Anja Mandeljc, ki se si pred sabo želi kakšno od tekmic, ki bi jo morda lahko lovila. Optimizem je po osmem mestu na ekipnem sprintu zelo velik.

Tekači bodo nastopili v sredo na 15 km prosto. Drese z državnim grbom bodo nosili Miha Ličef, Vili Črv, Miha Šimenc, Jošt Mulej. Favoriti za najvišja mesta so Norvežani, ki naj bi ob pričakovanem razpletu v moški konkurenci osvojili prav vse zlate kolajne. Na zadnjem SP v Nemčiji pred dvema letoma so v tej disciplini zasedli prva tri mesta. Najmočnejši v slovenski vrsti je Šimenc, ki pa okreva po virozi.

Šimenc: Viroza je za mano

»Vseeno me veseli teči tukaj na tem domačem prvenstvu. Posebej danes, ko je viroza za mano in sem lahko normalno jedel in treniral,« je po treningu v Planici v ponedeljek povedal Šimenc. Za tekmo pa tekmovalec, po Nejcu Brodarju in 19 letih prvi slovenski dobitnik točk na razdalji, pravi: »Vem, da bo zelo naporno. Ne bi govoril o izidih, dal pa bom vse od sebe.«

Zaradi težav s pokostnico bi mu bila sicer ljubša tekma v klasiki: »Za samo tekmo pa upam, da bo še kdo zraven. Tukaj smo tekmovalci zelo različni. Nekdo zaradi tega izgubi ritem, sam pa sem med tistimi, da se na ta način bolj motiviram in ob močni konkurenci lažje držim visok tempo, kot pa ga imam, če tečem sam.«

Prav tempo bo na koncu odločal o uvrstitvah in s trenerjem Olo Viggnom Hattestadom enakomerni porazdelitvi namenjajo precej pozornosti: »Če pogledamo (Johanesa Høsflota, op. a.) Klæba, so njegovi časi v vsakem krogu zelo enaki. Tudi sam bom poskusil s počasnejšim štartom, obenem pa obdržati visok tempo vse tri kroge.«