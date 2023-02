V soboto priloga Planica 2023: spektakel, ki ga ne kaže zamuditi

Dolgega odštevanja je (skoraj) konec. V torek, 21. februarja, bodo na kranjskogorskem Trgu zmagovalcev ob 20.23 slovesno odprli 43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki se bo z uradnim treningom tekačic in tekačev na smučeh (ter nato skakalk na srednji napravi) na ta dan že opoldne začelo v Planici. Do 5. marca, ko se bo to tekmovanje že po tradiciji sklenilo z moško kraljevsko tekaško preizkušnjo na 50 kilometrov in zaključno slovesnostjo, bodo prireditelji podelili 24 svežnjev kolajn, po katerih naj bi posegli tudi slovenski športniki.

Tudi letos smo v športni redakciji Dela skupaj s sodelavci pripravili posebno prilogo Planica 2023, v kateri bo mogoče najti bogat nabor vsebin, ki bi lahko zaznamovale letošnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Priloga na 64 straneh prinaša vse za privržence vseh treh zimskih športnih panog – skokov, tekov in nordijske kombinacije –, v katerih bodo v Planici tekmovali najboljši športniki na svetu. Priloga bo izšla v sobotni izdaji Dela, 18. februarja.