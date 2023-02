Švedinji najmočnejši, Eva Urevc in Anja Mandeljc osmi

Švedska dvojica v postavi Jonna Sundling in Emma Ribom je zmagovalka ekipnega sprinta smučarskih tekačic na svetovnem prvenstvu v Planici. Drugo mesto je pripadlo Norvežankama, tretje pa Američankama. Slovenki, Anja Mandeljc in Eva Urevc sta bili na koncu osmi.

Kljub temu, da so tekmovalke morale vsaka po trikrat odteči 1,4 km dolgo progo, so nastale ogromne razlike. Slovenska dvojica je že po prvem krogu zaostala 15 sekund in se do konca borila za mesto v deseterici.

To je Mandeljc in Urevc predvsem po zaslugi dobre druge polovice preizkušnje tudi uspelo. Na koncu sta za zmagovalkama zaostali 1:01,4 minute, tesno za sedmouvrščeno Češko.

V boju za zmago so se do zadnjega kroga odlepile reprezentance ZDA, Norveške in Švedske. Predvsem slednja je veljala za favorizirano dvojico s svetovno prvakinjo in podprvakinjo Sundling in Ribom.

Anja Mandeljc je dobro zastopala slovenske barve. FOTO: Matej Družnik

Sundling je v zadnjem krogu močno pospešila in se otresla tekmic. Norveška v postavi Anne Kjersti Kalva in Tiril Udnes Weng je zaostala 2,4 sekunde, Američanki Jessie Diggins in Julia Kern pa sta ciljno črto prečkali 5,3 sekunde za Švedinjama.

Za Švedsko je bila to tretja zaporedna zmaga v ekipnem sprintu na SP. Za Sundling pa druga zapovrstjo, potem ko je v Oberstdorfu pred dvema letoma slavila skupaj z Majo Dahlqvist.

V nadaljevanju današnjega tekaškega sporeda bo na vrsti še moški ekipni sprint. Nastopila bosta tudi Slovenca Vili Črv in Miha Šimenc, ki sta bila v kvalifikacijah 13.