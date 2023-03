Švedsko slavje pod Poncami

Čudovito vreme je že v zgodnjem sobotnem dopoldnevu privabilo številne obiskovalce pod Ponce, več kot 7000 navzočih si je ogledalo najdaljšo posamično preizkušnjo deklet v tekaškem sporedu, na 30 km s klasičnim korakom. Ta obisk pa je rekorden doslej na Slovenskem, ko gre za tekme najvišje ravni v smučarskem teku. Zmage se je veselila 25-letna Švedinja Ebba Andersson, med Slovenkami je tekla le Neža Žerjav in med 44 nastopajočimi zasedla 42. mesto

Omenjena švedska reprezentantka je zmagala že v skiatlonu ter pred polovico tekmicam pobegnila, potem pa prednost povečevala in si tako zelo zgodaj odprla pot k novi zlati kolajni. V boju za drugo in tretje mesto so bile večji del tekme Finka Kerttu Niskanen, Švedinja Frida Karlsson, Norvežanka Anne Kjersti Kalvaa, Američanka Rossie Brennan in Švedinja Lihn Svåhn.

Manj kot pet kilometrov pred ciljem so bile s sicer velikim zaostankom za vodilno še povsem skupaj, ločile so jih manj kot tri sekunde. V zadnjih kilometrih pa je nato v tej zasledovalni skupinici ušla Kalvaa ter si pritekla manjšo prednost. Tik pred ciljem jo je skušala ujeti Karlssonova in v prelepem vremenu je med gledalci še enkrat završalo. A Švedinji je zmanjkalo nekaj metrov, tako da je Norvežanka z zaostankom 53 sekund za najboljšo osvojila srebro, Karlsson pa je z zaostankom 54,2 sekunde ostala na tretjem mestu.

Neža Žerjav si je želela višje od 42. mesta. FOTO: Matej Družnik/Delo

Neža, domačinka iz Zgornjesavske dolinne, je bila po polovici tekme na 43. mestu, na cilju pa je končala kot 42., zadnja med tekmovalkami, ki so zmogle celotno razdaljo. Za najhitrejšo je zaostala 18:39,3..

»Na začetku sem izgubila stik s skupino, nato sem se preveč zagnala in plačala davek. Zadnja dva kroga sem trpela. Videla sem tekmovalke pred seboj, a vedela sem, da sem v brezizhodnem položaju. Navijači so mi dajali zagon, a sem bila jezna, ker sem tekla na zadnjem mestu. Vseeno sem se potrudila po najboljših močeh. Zadovoljna pa s tem danes nisem, a kot kaže je to realnost, čaka me še veliko dela,« je povedala Kranjskogorka.

Na SP v tekaškem delu ostaja le še ena tekma, nedeljska moška preizkušnja na 50 km, ki bo obenem tudi zadnje dejanje planiškega tekmovanja. Slovenska predstavnika bosta Miha Šimenc in Miha Ličef.