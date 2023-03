Timi? On je tisti, ki preskakuje meje skakalnic

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Alexander Stöckl, glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih, v pogovoru za Delo povedal o posamični tekmi na srednji napravi na nordijskem SP v Planici, ki je dvignila obilo prahu, katere so prednosti Halvorja Egnerja Graneruda, ki prepričljivo vodi v svetovnem pokalu, kako gleda na slovenske skakalce z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem na čelu, kateri so njegovi favoriti za tekmo na Bloudkovi velikanki, kakšno mnenje ima o trenerju Robertu Hrgoti, kako sodeluje z Binetom Norčičem, kako mu je všeč v Planici ...