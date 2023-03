Timi Zajc je novi svetovni prvak!

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc (287,5 točke) je na domačem svetovnem prvenstvu v Planici postal svetovni prvak na veliki napravi . To je četrta zlata kolajna za Slovenijo v zgodovini nordijskih SP ter drugo odličje na tem prvenstvu. Srebro je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (276,8), bron pa Poljak Dawid Kubacki (276,2).

Po prvi seriji drugouvrščeni Zajc je v finalu znova skočil sijajno in pristal pri 137 m. S tem je zanesljivo prevzel vodstvo, nato pa čakal le še na vodilnega po prvi seriji Kobajašija. Ta je imel 0,7 točke naskoka pred 22-letnikom iz Hramš, v finalu pa je japonski šampion skočil 129,5 m v nekoliko močnejšem vetru v hrbet, a vseeno ohranil drugo mesto. Tretji je bil Kubacki, ki je pridobil eno mesto in Poljski priskakal še drugo kolajno na moških posamičnih tekmah.

»Zdaj se mi kaj dosti ne plete po glavi. Bolje si vsega skupaj ne bi mogel predstavljati. Vsi skoki na veliki skakalnici so bili za v knjigo. Danes je moj dan in tako ga bom tudi živel,« je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejal novi svetovni prvak.

Timi Zajc je spravil Planico na noge. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Res mi je všeč skakalnica. Ko sem v formi, tu vedno dobro skačem, zato sem bil samozavesten. Danes sem bil najboljši in nimam kaj dodati. Ta kolajnaje vredna največ, sploh doma na domači skakalnici ... To mi bo za vedno ostalo v spominu. To je eden najlepših dni v mojem življenju,« je še dodal četrti slovenski svetovni prvak na nordijskih SP. To je uspelo le skakalcem, in sicer po vrsti Franciju Petku (1991), Roku Benkoviču (2005) in Emi Klinec (2021).

Posebnega pritiska Zajc pred drugim skokom ni čutil. Bolj ga je skrbelo za prvi skok. »Malo večji problem sem imel pred prvo serijo, saj sem izpustil poskusno serijo in bil zaradi tega malce nervozen. V drugi sem bil miren. Vedel sem, da če naredim svoj skok, bom imel medaljo, naredil pa sem perfektnega,« je še dejal 22-letnik iz Hramš.

V Planici so visoko plapolale slovenske zastave. FOTO: Matej Družnik/Delo

V finalu je bolje skočil Anže Lanišek (263,1). S 133 m dolgim skokom je s 14. mesta napredoval na 11. V prvi seriji je imel poleg Kubackega najslabše razmere v zraku.

Žiga Jelar (251,8) je v finalu napredoval za dve mesti in končal kot 16. za najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Pred tem je najvišje posegel do 23. mestom. Domen Prevc (246,8) je v svojem prvem finalnem nastopu na svetovnih prvenstvih zasedel končno 21. mesto.

V soboto bo na sporedu še zadnja skakalna preizkušnja na SP v Planici. Ob 16.30 bo na vrsti ekipna tekma skakalcev na veliki napravi.