Timija Zajca zanima le še zlati orel

Timi Zajc je poleg tretjega najboljšega smučarskega skakalca sezone 2022/23 Anžeta Laniška edini v slovenski vrsti, ki je sezono končal med prvo deseterico. Zajc je bil skupno osmi, zablestel pa je na domačem svetovnem prvenstvu v Planici, kjer je na Bloudkovi velikanki osvojil posamični in ekipni naslov. V novi sezoni ga zanima le še zlati orel.

Za piko na i pa je v Planici pred domačimi navijači z zmago končal najdaljšo sezono doslej, ki je trajala vse od novembra do aprila.

»Zelo težko bi se sezona zame končala lepše, res si nisem mislil, da bi se lahko tako izšlo. Robi (selektor Robert Hrgota, op. STA) je naredil pravo taktično potezo. Vrhunsko!« je s širokim nasmehom povedal 22-letnik.

Pojasnil je, da sta s selektorjem že dan prej sklenila dogovor, da mu bo znižal zaletišče, kolikor se bo le dalo. Kot je razkril med planiškim vikendom, sta se vanj po Willingenu, ko je šlo predaleč in je pristal z velike višine, naselila negotovost in strah. »Pred drugo serijo sem rekel, da tvegajmo, kolikor se da. Tudi če ne bo šlo ... Tako in tako je vsega konec. Res mi je znižal za tri naletna mesta. Imel je 'jajca',« je odkrito priznal Zajc.

»Razmere so bile dobre, nekako sem vedel, da teh 230 metrov bom že šel, saj znam leteti. Nisem bil pripravljen toliko tvegati, da bi šel proti 250, strah me je padca, Willingena ne moreš kar pozabiti čez noč,« je pojasnil.

Kot pravi, je bila sezona preprosto predolga, zato bo zdaj poskušal pozabiti na skoke. »Moji načrti ob koncu sezone so le, da povsem pozabim na smučarske skoke do 1. maja in uživam. Odpravljam se na Sejšele. Nekaj bo še sponzorskih obveznosti, a vsaj skakati mi nekaj časa ne bo treba,« je bil odkrit Zajc.

Ko je potegnil črto pod sezono, je dejal, da je bila zanj resda zelo uspešna, vendar obenem tudi zelo težka: »Vmes je bilo zame zelo težko, vsi smo malo zboleli, fizično me je pobralo. Težko je vse te napore v sezoni zdržati pri tako nizki telesni teži in ne zboleti.«

Res pa je bil, kot pravi, za tekmo na SP pripravljen maksimalno. »Bil sem v svojem svetu, osredotočen. Vendar ne moreš vedeti, kdo bo zmagal. Bil sem edini, ki ni podlegel pritisku, naredil sem svoj skok in to je bilo to,« se je enega od vrhuncev sezone spomnil Zajc in dodal, da bo brez dvoma težko kdaj ponoviti takšno sezono: »Biti svetovni prvak ni kar tako.«

Enako je dejal že po lanski uspešni sezoni z dvema olimpijskima kolajnama in naslovom podprvaka v poletih, pa mu je letos uspelo še bolje. A v novi sezoni, je razkril, ga zanima le še zlati orel.