Vikingi vnovič okronani, Slovenci enajsti

Norveška tekaška reprezentanca v postavi Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger in Johannes Høsflot Klæbo je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici zanesljivo osvojila zlato kolajno v štafeti 4 x 10 kilometrov. Srebro je osvojila Finska (+ 46,9), bron pa Nemčija (+ 59,8). Slovenija je bila 11. Za Krügerja je bila to tretja zlata kolajna v Planici, prav tako pa za Klæba, ki ima še eno srebrno.

Norvežani, ki so zlato v štafeti osvojili že na prejšnjem SP 2021 v Oberstdorfu, le da je namesto Krügerja takrat tekmoval Emil Iversen, so že po prvem tekmovalcu s Holundom imeli 25 sekund prednosti. Tudi po drugi predaji je bila prednost podobna, le da so bili trdno na drugem mestu Finci, sledila pa je skupina štirih – Francozi, Švedi, Švicarji in Kanadčani –, na dosegu je bila tudi še Nemčija. Po tretji menjavi je bilo že jasno, da bo Norveška zlata, saj je imela pred Klæbovim nastopom že dobro minuto naskoka pred Finsko, za katero so tekmovali Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen in Niko Anttola.

Za tretje mesto pa so se borile Kanada, Francija, Švedska in Nemčija. Na koncu sta v boju za bron ostali Francija in Nemčija, ta dvoboj pa so za sedem desetink sekunde dobili Nemci v postavi Albert Kuchler, Janosch Brugger, Jonas Dobler in Friedrich Moch.

Slovenske barve so branili Miha Šimenc, Miha Ličef, Vili Črv in Boštjan Korošec. Šimenc je v prvi predaji dobro opravil svoje delo in bil v zasledovalni skupini za Norvežani, predal je kot osmi s 27,8 sekunde zaostanka. Po nastopu Ličefa je Slovenija zadržala osmo mesto, a že s skoraj dvema minutama zamude, v tretji predaji je nazadovala na deseto mesto z več kot štirimi minutami in pol zaostanka, v zadnji predaji pa je Korošec s 6:42,9 minute zaostanka končal na 11. mestu med 15 reprezentancami, ki so začele tekmo.