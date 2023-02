Visoke cene odgnale hotelske goste in gledalce

Prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so prepolovili cilj prodaje vstopnic, je potrdil generalni sekretar prireditve Tomaž Šušteršič. Tudi precejšen delež namestitev sta zaradi visokih cen speljala sosednja Trbiž in Beljak. Organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so bili na temo prodanih vstopnic in zasoljenih cen namestitev deležni kritik že pred prvenstvom. Zaradi tega namestitve ostajajo na voljo, prireditelji pa so, kljub temu da so močno znižali cene vstopnic, ko so na sporedu skoki in s tem najbolj atraktivna disciplina za domače navijače, zdaj prepolovili cilj števila prodanih vstopnic.

»Vstopnic smo prodali manj, kot smo si obetali v idealnem scenariju,« je priznal Šušteršič. V prodajo vstopnic, želeli so med 100.000 in 150.000 gledalcev, so vložili veliko energije, v Kranjsko Goro povabili nekatere največje evropske agencije, ki se ukvarjajo s prodajo športnih vstopnic in aranžmajev, med katerimi je bilo največ Skandinavcev, a želenega izplena ni. »S to akcijo smo si želeli zagotoviti večje število obiskovalcev iz tujine, ki ne bi bili vezani na uspehe slovenskih tekmovalcev. Udeležba je bila številčna, odziv agencij pa odličen. Spraševali smo jih za predloge organizacijskih izboljšav ter tudi o cenovni politiki. Odziv na večdnevne vstopnice je bil dober. Agencije so imele rok do 15. septembra, da po najnižji ceni kupijo karte. Danes vemo, da se število tovrstnih gostov giblje okoli 3000,« je pojasnil Šušteršič in kot eno od težav navedel relativno slabo letalsko dostopnost Slovenije.

Sprva je bila dobra prodaja vstopnic doma, ki se je začela septembra, a se je ta nato novembra ustavila. Eden od dejavnikov je po Šušteršičevem prepričanju covid-19. Zatika se tudi v tujini. Manjkajo nemški gostje, saj so njihovi tekmovalci v sezoni dosegli malo uspehov in posledično je malo tudi zanimanja za SP. Del gostov s Poljske bo manjkal zaradi vojne v Ukrajini, saj številne poljske družine doma gostijo ukrajinske begunce.

Osrednji hotel na Bledu je skoraj prazen. FOTO: arhiv

Previsoke cene vstopnic

Javna skrivnost je, da za slovenske ljubitelje smučarskih skokov velja, da so zanje cene za SP previsoke. Za ostale športe na SP je zanimanje manjše. Tri tedne po prvenstvu bodo domači ljubitelji skakalnega športa za 30 do 35 evrov dobili polete dolge do 250 metrov. Za SP na manjših napravah so vstopnice skoraj 100 odstotkov dražje.

»Ker si lahko obiskovalec na svetovnem prvenstvu ogleda še kakšno tekmo zraven, je cena vstopnice lahko višja. Gibala se je med 49 in 54 evri, če pa je dan res bogat z odločitvami in je povrhu še vikend, smo ocenili, da bi bila še sprejemljiva cena 64 evrov. Za to ceno lahko gledalci v Planici preživijo ves dan in uživajo v programu v areni zabave,« je strategijo razložil Šušteršič.

»V zadnjem obdobju se trudimo prodati vstopnice predvsem slovenskim gledalcem. Zato smo v sodelovanju s Petrolom začeli prodajati popoldanske in družinske vstopnice od 15. ure dalje. Šolam smo za obisk prvenstva med tednom ponudili ceno 12 evrov in pol za otroka ter iz tega naslova dnevno pridobili od 500 do 1000 otrok,« je zaključil Šušteršič. Dodatno v okolici prizorišč prvenstva ostajajo nezapolnjeni tudi nastanitveni objekti. Podražitev na Bledu in v Kranjski Gori ima za posledico, da je veliko namestitev na Bledu ostalo praznih, tudi v občini Kranjska Gora pa se namestitve glede na velikost dogodka še najdejo.

Vstopnice za skoke so predrage. FOTO: Joe Klamar/AFP

Prazen hotel

»Osrednji hotel na Bledu je skoraj prazen. V zadnjih dveh letih smo se trikrat dobili s predstavniki turističnega gospodarstva in jim dopovedovali, kakšen je cilj svetovnega prvenstva v Planici. Opozarjal sem, da imamo idealne goste, ki jih lahko prepričamo, da se v Slovenijo splača priti, ker imamo dober servis, smo gostoljubni, imamo odlično kulinariko ter smo cenejši od marsikatere alpske države. A moramo ostati pametni pri ceni, saj takega gosta lahko pridobimo za nadaljnjih deset let,« pravi Šušterič.

Ta dodaja, da je kapaciteta enakega standarda v Beljaku ali Trbižu polovico cenejša, zato so velike skupine, tudi do 500 gostov, ki so uvidele, da slovenski hotelirji ne bodo popuščali s ceno, dodobra napolnili zmogljivosti v sosednji Avstriji in Italiji. Pri tem ne gre spregledati, da so bili Beljačani trden partner Planice v vseh kandidaturah za SP, saj so spoznali priložnost za svoj turizem tako v času prvenstva ter tudi kot dolgoročno naložbo. Bolj se je zatikali s Trbižem, kjer so sicer dodobra napolnili malho, s prireditelji v Planici pa se niso uspeli dogovoriti za sofinanciranje 50-kilometrske tekme, ki bi se začela v sosednji Italiji in sosedje so tako "prihranili strošek, dodobra pa zaslužili". A za oba partnerja velja dodati, da sta kljub oddaljenosti od doline pod Poncami očitno znala najti ravnotežje med primerno ceno in ponudbo.

V Planici je ob tem, eden od razlogov je epidemija covida-19, ostalo nerealiziranih precej projektov, kot je avtobusno postajališče na poti v Rateče, načrtovana kolesarska cesta ni izpeljana do vstopa v Tamar, temveč je končana nekaj prej. Zaradi odpovedi teh projektov je nižji tudi proračun prvenstva, ki znaša 16 milijonov evrov. Vsem naštetim težavam iz časnika pa se v zadnjih tednih pridružujejo še obtožbe na račun okoljske škode, ki naj bi jih prireditelji povzročili zaradi gradnje začasnih parkirišč. Ustrezni inšpekcijski postopki so že stekli.