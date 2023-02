Žiga Jelar zablestel s stopničkami v Romuniji

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar se je na tekmi za svetovni pokal v Rasnovu izkazal z odličnim drugim mestom. S skokoma, dolgima 91,5 in 98,5 metra, je za nemškim zmagovalcem Andreasom Wellingerjem (94 m in 99 m) zaostal za vsega 0,2 točke.

Maksim Bartolj (87,5 m in 90,5 m) je svojo prvo tekmo v svetovnem pokalu končal na 20. mestu, nekaj mest pa je drugi seriji izgubil zaradi slabšega doskoka, zaradi katerega se je malce jezil nase. Rok Masle (85 m in 91 m) pa je v finalu pridobil pet mest in si s 25. mestom priskakal prvih šest točk v svetovnem pokalu.

Po uvodni seriji na vrhu trije Nemci

Že po uvodni seriji so bili najbolj zadovoljni v nemškem taboru, v katerem so imeli z Markusom Eisenbichlerjem (95,5 m), Andreasom Wellingerjem (94 m) in Philippom Raimundom (95 m) tri reprezentante na prvih treh mestih.

Od Slovencev je bil v najboljšem položaju Žiga Jelar (91,5 m), ki je bil šesti. Toda od zmagovalnega odra ni bil zelo oddaljen, saj ga je od tretjeuvrščenega Raimunda ločilo zgolj 2,6 točke.

Uspešno je ognjeni krst med zelo okrnjeno svetovno elito (v Romunijo je pripotovalo le 47 tekmovalcev iz 15 držav) prestal Maksim Bartolj (87,5 m), ki je zasedal 17. mesto, prve točke v svetovnem pokalu pa si je že zagotovil tudi Rok Masle (85 m), ki se je s 30. mestom za las uvrstil v finale.

Drugo serijo sta zgolj kot gledalca spremljala preostala naša tekmovalca Matija Vidic (83,5 m) in Žak Mogel (83,5 m), ki sta tekmo končala na 34. oziroma 38. mestu.