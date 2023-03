Zlati skakalni fantje poskrbeli za navdušenje v Planici

Slovenska mešana ekipa je prejšnjo nedeljo osvojila prvo kolajno na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici.Slovenska četverica Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek pa je v Planici včeraj skočila do naslova svetovnih prvakov na ekipni tekmi.

Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke. Eden od vrhuncev je bil tudi naslov svetovnega prvaka, do katerega je na posamični tekmi v petek skočil Timi Zajc.

FOTO: Matej Družnik

