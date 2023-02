Znanih 33 športnikov za domače SP v Planici

Glavni del bremena bo na ramenih skakalne ekipe, ki se je to sezono podpisala pod vseh 22 stopničk v treh disciplinah, ki so tudi na sporedu v Planici. Prvenstvo se bo s slovesnim odprtjem v dolini pod Poncami začelo 21. februarja, prvi boji za kolajne bodo na sporedu dva dni kasneje, zastor nad tekmovanjem pa bo padel 5. marca.

V smučarskih skokih bodo slovenske barve zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen in Peter Prevc ter Lovro Kos v moški ter Ema Klinec, Nika Prevc, Maja Vtič in Katra Komar v ženski konkurenci. Po odsotnosti zaradi slabše forme se za domače SP vrača tudi Nika Križnar. Manjka predvsem poškodovana Urša Bogataj, ki je zaradi strgane križne vezi predčasno končala sezono.

Na posamičnih tekmah v moški konkurenci in ženski tekmi na veliki napravi bodo lahko nastopili štirje, po zaslugi naslova svetovne prvakinje Eme Klinec na zadnjem SP v Oberstdorfu pa bo imela Slovenija dodatno skakalko na srednji skakalnici. Največja upa sta Anže Lanišek in Ema Klinec, oba v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedata tretje mesto. Med skakalci pa so izbrali tudi zastavonošo za slovesno odprtje 43. SP v nordijskem smučanju. To bo najbolj izkušeni član odprave Peter Prevc.

Peter Prevc bo končno dobil zastavo v roke

Kot je dejal izkušeni skakalec, ki je pri 30 letih najstarejši član mlade slovenske reprezentance v nordijskem smučanju, ga je izbor kar malce presenetil.

»Zagotovo mi je sam izbor v čast. Odgovornost niti ne, saj s tem človek nima prav veliko dela. Očitno so videli, da sem tako vztrajen, da so mi enkrat dali to zastavo v roke,« je v smehu dejal Prevc in dodal, da bo planiška otvoritev zanj tudi neke vrste premiera: »Mislim, da bo to sploh prva otvoritev, na katero bom šel na svetovnih prvenstvih. In da bom na prvenstvo popeljal svojo reprezentanco, je brez dvoma ponos.«

Medtem pa bo Ema Klinec pred domačimi navijači branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa. Kot je dejala 24-letna reprezentantka, so ji zadnji odmevni dosežki v svetovnem pokalu pred domačim prvenstvom dali potrebno samozavest.

»Vesela sem zadnjih uspehov, vendar menim, da je bilo le še vprašanje časa, kdaj se mi bo vse 'poklopilo' tudi na tekmah. Že pred sezono sem na treningih dobro skakala, formo pa sem končno prenesla tudi v svetovni pokal. pripravljenost pred prvenstvom je super, tako da sem s tem zelo zadovoljna. Seveda je moj cilj v Planici jasen, to je kolajna,« je povedala Klinčeva, ki jo sicer pred planiško tekmo konec tedna čakajo še nastopi na svetovnem pokalu v Rašnovu.

V smučarskem teku je zasedba pomlajena. Organizatorji so sicer upali na nastop v zadnjih letih najboljše tekmovalke Anamarije Lampič, a se je 27-letnica lani odločila za prestop v biatlon. Trenutno nastopa na SP v Oberhofu. Prvo ime reprezentance bo tako Eva Urevc, ki je to sezono napredovala predvsem na razdaljah, medtem ko na pravi preboj v svoji paradni disciplini sprintu še čaka.

Eva Urevc šele zdaj začutila »nervozico«

»V bistvu sem zdaj začela čutiti nek pritisk ali 'nervozico', ampak v pozitivnem smislu. To je za športnika zelo velik dogodek, ne zgodi se vsakemu, da lahko tekmuje na domačem prizorišču. Se že veselim,« je o domači Planici dejala najboljša slovenska tekačica to zimo. »Poskušam, da me pritisk ne povozi, da je pozitiven. Upam, da me bo domače prvenstvo dodatno motiviralo in da bom skušala izvleči iz sebe še zadnji atom moči,« je še dodala.

Ob njej bodo slovenski dres nosile še Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič in Lucija Medja. V moški konkurenci je najbolj izstopajoče ime Miha Šimenc, ki je to sezono po spremembi točkovnega sistema zbral 131 točk. Pridružilo se mu bo še šest tekmovalcev.

Visoka pričakovanja ima za tekme v nordijski kombinaciji tudi Ema Volavšek. Edina Slovenka, ki je to zimo blizu najboljšim, bo nastopila na ženski posamični ter mešani ekipni tekmi. Ta bo na sporedu SP prvič.

»Mislim, da sem kar precej napredovala od zadnjega prvenstva. Domače prvenstvo je nekaj posebnega, veliko bo slovenskih navijačev, kar je vsekakor za nas prednost. Na tekmo pa se pripravljam tako kot na druge. Stanje s hrbtom je za zdaj stabilno, do Planice bomo naredili tako, da ne bo bolelo. Ostalo bomo pa po prvenstvu reševali naprej,« je dejala Ema Volavšek.

Glavni trener Goran Janus pa je takole ocenil trenutno stanje nordijske kombinacije v Sloveniji: »Če potegnem črto, predvsem je manj kombinatorcev. Tričetrt ekipe je mlade, baza je majhna. Letos je premik naredil Gašper Brecl in prvič osvajal točke svetovnega pokala. Ker sta dva športa, prav hitro ne gre. Tisti, ki so med 15, so starejši, izkušeni in hitri, konkurenca je torej zelo močna, je dejal nekoč uspešni trener skakalne izbrane vrste.«

Smučarska zveza Slovenije je obenem dodala, da se je prodaja kart z uvedbo popoldanske vstopnice precej povišala, o številkah pa bo več znano med prvenstvom ter ob končnem izkupičku po 5. marcu.

