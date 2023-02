Zupančič: Ekipa se je spremenila, prav tako odnosi v njej

Po blesteči olimpijski sezoni, ko je slovenska ekipa smučarskih skakalk v svetovni karavani navduševala z izjemnimi predstavami, a tudi z neizmerno pozitivno energijo, se glavni trener Zoran Zupančič proti svetovnem prvenstvu v Planici ozira s precej bolj oslabljeno zasedbo. Najhujši udarec zanjo je bila seveda poškodba Urše Bogataj, nad katero še vedno visi tudi vprašaj glede nadaljevanja kariere.

Približuje se vrhunec sezone, vendar reprezentanca (za zdaj še) ne kaže navdušujoče podobe iz prejšnje zime. V čem je razlog?

V ženskih skokih se je v tej zimi nekaj spremenilo. Po dogodkih na OI v Pekingu so se zaostrila pravila glede dresov. Imamo nove mere, spremenili so nam kroje na slabše in nam zmanjšali letalske možnosti. To močno vpliva na kakovost skokov, odriv, odskočno moč. V primerjavi s prejšnjo sezono smo šli kar nekaj zaletišč višje, kar je korak nazaj glede na prizadevanja za večjo varnost ženskih skokov. Moj predlog vodilnim pri FIS je bil, da se zmanjša zaletna hitrost, tako bi bili skoki pri dekletih bolj varni, lepši in obvladljivi. A naredili so ravno obratno. Razlike so še bistveno večje, skoki pa za dekleta težji. Če pogledamo uvrstitve deklet v skupni razvrstitvi, ni bistvene razlike v primerjavi s prejšnjo sezono, seveda pa so pričakovanja bistveno višja zaradi SP. Zlasti Nika Križnar je letos nase prevzela težek nahrbtnik odgovornosti. Upamo, da bo dovolj močna, da se bo sprostila in lahko odvrgla to prtljago. Ema se že uvršča na stopničke, a včasih želi malce na silo doseči še več.

Poškodba Bogatajeve je bila največji udarec prav za Križnarjevo, mar ne?

Vsekakor, vseeno pa mislim, da se Nika še lahko vrne tja, kjer je bila. Se pa vidi, da so skoki zdaj drugačni. Kot bi z mize metal bombe. Tiste, ki so bile boljše letalke, so bile doslej v ospredju, v tej sezoni je zaradi višjih zaletišč drugače. Več tekmovalk lahko zdaj skoči dlje, s tega stališča je tekma bolj zanimiva, a tudi bolj nevarna. Letos se je poškodovalo že kar nekaj deklet. Težko je, ko izgubiš tekmovalko. Nekaj let nazaj smo že bili v tej situaciji.

Minula sezona je bila uspešna, a tudi intenzivna. Koliko davka je pustila pri dekletih?

Čez poletje tega nismo zaznali, se je pa nekaj zgodilo ob prvih tekmah v Visli, kjer so se začele določene napetosti. Po olimpijskih uspehih so imela dekleta nekaj dodatnih obveznosti, morda so se tudi sama spremenila. Zelo se je spremenila tudi ekipa, prav tako odnosi v njej. Tekmovalke imajo več izkušenj in znanja, kakšno stvar poskušajo narediti po svoje. Upamo, da se v bližnji prihodnosti ta zasedba morda malce pomladi in se spet oblikuje ekipa, ki bo delovala kot eno. To je bil vedno moj cilj. Kadar smo delovali kot ekipa, smo bili vedno najmočnejši.

Kaj spremenjena pravila, ki jih omenjate, pomenijo za napoved prvih poletov deklet letos v Vikersundu?

Težko bo. V zadnjih sezonah smo trenirali in študirali polete znotraj pravil, ki so veljala, in stvari pripeljali na visoko raven. Tekmovalke so že bile sposobne leteti vzporedno s hrbtiščem skakalnice, zdaj je to spet korak nazaj. Parabole so bolj kot »balonček«. Vsekakor bo na polete to močno vplivalo, temu se moramo prilagoditi, a ne gre čez noč.

Kako v ekipi raste pričakovanje pred SP, ki bo glavna tekma sezone?

Strokovni štab se ukvarja z logistiko in časovnico aktivnosti, dekleta ostajajo osredotočena na vsako tekmo posebej. Če bomo v Planico prišli samozavestni, se ne bojim, da ne bi bili uspešni. So pa na velikih tekmovanjih vedno tudi presenečenja. Pogosto odloča dnevna forma, a mi ne igramo na te karte. Dekleta morajo začutiti, da so sposobna uresničiti to, kar se od njih pričakuje.

Zoran Zupančič ima visoke cilje v Planici. Foto Mavric Pivk

Kaj lahko dekletom v Planici prinese prednost domačega terena?

Vse skakalnice poznamo do obisti. Čeprav na nekaterih objektih treniramo ves čas, se lahko tam zgodijo slabi treningi. Dnevno lahko stvari zelo variirajo. Planica je naš glavni trenažni objekt. Obe skakalnici imata visoko parabolo leta, zato so pristanki tu bistveno težji. Zato dekleta rada odidejo na kakšne druge skakalnice, na katerih jim je profil bolj pri srcu. Tam lažje pridejo do napredka. Vsekakor si kolajno na domačem prvenstvu izredno želijo, a jih s tem ne obremenjujemo. V mislih bomo imeli le, da je treba prikazati dobre skoke.

Če bi vas konec prejšnje zime vprašali, kakšna so rezultatska pričakovanja na domačem SP – napovedali ste kolajno na vsaki tekmi – bi bil odgovor najbrž jasen. So se rezultatski cilji upoštevaje potek te sezone spremenili?

Individualnih ciljev ne bi želel spreminjati, vsekakor pa nam bo v ekipnem smislu težje, saj smo ostali brez Urše. Velike možnosti imamo na mešani tekmi, če bomo imeli v danem trenutku dve močni tekmovalki. Na individualni tekmi bo ogromno tekmovalk, ki bodo merile na kolajno.

Dekleta so v zadnjih sezonah že dokazala, da jih ni strah bremena velikih tekem. Kakšen odziv pričakujete v Planici?

Vse se lahko zgodi. V prejšnji sezoni smo se zelo bali koronavirusa, neprestano smo bili v maskah, se skrivali, se dobivali le tam, kjer smo bili sami. Bili smo le en z drugim in zato tudi zelo povezani. Glede na to, da se kaj drugega ni smelo početi, so tekmovalke odlično sodelovale, bile so tudi bistveno bolj sveže, medtem ko letos opažam, da te svežine ni toliko. Vzrokov za to je več. Računamo, da bomo formo stopnjevali. Napočili so ključni trenutki, ko se bo nekaj moralo spremeniti v glavah. Gremo proti ciljem, za katere smo začeli trenirati na začetku sezone.

Povejte še, kako je z Bogatajevo, kako napreduje njeno okrevanje?

Glede na prejšnjo sezono, ko je že malo namignila tudi na zaključek kariere, si je vzela čas za premislek. Tudi z operacijo ni hitela. Ne pritiskamo nanjo, je pa zdaj verjetno že čas, ko bo morala sprejeti odločitev, kako naprej. Zdaj je že na nogah, ni še bila operirana, bo pa verjetno sledila temu, kar ji bodo svetovali zdravniki.

Po uspešni lanski zimi ste podali odstop, a nato vendarle ostali na položaju selektorja. Se je glede na vaše zahteve, ki ste jih postavili, v tej sezoni kaj spremenilo?

To je bila odločitev, ki sem jo moral sprejeti, da sem dosegel določene stvari. Kljub temu, da so bili rezultati izredni, je v ekipi vladalo tudi nekaj nezadovoljstva. Velikokrat sem že omenil, da sem se boril za enakopravnost, pravičnost, spoštovanje. Lahko rečem, da smo zdaj zadovoljni, imamo 100-odstotno podporo smučarske zveze, lažje nam je. Prišle so spremembe, a načrta dela nismo spreminjali. Nadaljujemo z enakim delom naprej. Gre za pristop, v katerega smo prepričani, saj je že bil uspešen.