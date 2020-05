SP v Cortini d‘Ampezzo 2022?

Ljubljana

Predsednik italijanskega olimpijskega komitja Giovanni Malago FOTO: Reuters

- Italijanski prireditelji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju 2021 v Cortini d'Ampezzo so sporočili, da bodo zaradi epidemije novega koronavirusa tekmovanje bržkone morali preložiti na leto 2022.»Predsednik italijanske zveze za zimske športebo vodstvu Mednarodne smučarske zveze (Fis) predstavil željo po preložitvi svetovnega prvenstva s februarja 2021 na marec 2022,« je za televizijsko postajo Rai2 v nedeljo zvečer dejal predsednik italijanskega olimpijskega komitejaTo pomeni, da italijanski prireditelji svetovno prvenstvo želijo prirediti šele po zimskih olimpijskih igrah, ki bodo med 4. in 20. februarja 2022 v Pekingu.»Odločitev v celoti podpiram, z njo je seznanjen tudi italijanski minister za šport,« je v zvezi s tem dejal Malago in dodal: »Gre za bolečo, a zdravorazumsko odločitev. V primeru, da se bo oktobra ali novembra v naše kraje vrnila epidemija, potem je jasno, da svetovnega prvenstva ne bomo mogli prirediti leta 2021.«V Italiji je zaradi novega koronavirusa doslej umrlo že več kot 32.000 ljudi.