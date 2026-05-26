Tudi Švedi in Američani v četrtfinale, Slovenci za sekundo prekratki

Znana sta še zadnja četrtfinalista SP v hokeju. Vstopnici so si zagotovili branilci naslova Američani po zmagi proti Avstriji in Švedi, ki so ugnali Slovaško.
Švedi se bodo borili za kolajne. FOTO: David W Cerny/Reuters
Š. R., STA
26. 5. 2026 | 20:49
26. 5. 2026 | 21:49
3:56
Na SP elitne skupine v hokeju v Švici sta znana še zadnja četrtfinalista. Vstopnici so si zagotovili branilci naslova Američani po zmagi proti Avstriji s 4:1 ter Švedi, ki so Slovaško premagali s 4:2. Slovenci so bili blizu šestemu mestu v skupini B, a se je Dancem izšlo za točko v izdihljaju tekme s sosedi iz Norveške. Brez bojev za kolajne ostajajo Nemci in Slovaki.

Potem ko so danes šesto četrtfinalno vozovnico dobili Latvijci po zmagi poti Madžarski z 8:1, je po popoldanskih tekmah konec neznank. Vsaj glede udeležencev, dokončen vrstni red v obeh skupinah in s tem pari četrtfinala pa bodo znani po zadnjih večernih tekmah. To bosta posladka v obeh skupinah, saj se bodo v Zürichu pomerili doslej še neporaženi in tudi stoodstotni Švicarji in Finci, v Fribourgu pa se bosta pomerili Kanada, ki že ima zagotovljeno prvo mesto, ter Češka.

V skupini v Zürichu je reprezentanca ZDA, ki brani lanski naslov, ulovila zadnjo vstopnico za četrtfinale, začela pa ga bo s četrtega mesta, kar pomeni, da bo njen tekmec Kanada.

Danci za sekundo prehiteli Slovence

Po prvih opoldanskih tekmah si je četrtfinale kot šesta zagotovila Latvija po zmagi z 8:1 proti Madžarski. Norveška pa je, tudi z goloma našega gore lista Tinusa Luca Koblarja, premagala Dansko po podaljšku s 4:3. Danci so SP končali kot šesti v skupini pred Slovenijo. A Slovence, ki so si večer prej v neposrednem obračunu z Italijo (5:1) zagotovili obstanek, je le dobra sekunda ločila od šestega mesta v predtekmovalni skupini in s tem 12. na celotnem SP. Če bi Danska izgubila po rednem delu, bi namreč Slovenija s šestimi osvojenimi točkami ostala pred njo na lestvici; a z zadetkom Patricka Russlla le 1,3 sekunde pred koncem je Danska izenačila na 3:3 in s tem prišla do šeste točke. Ker je dobila tekmo s Slovenijo, pa so tako Danci osvojili končno šesto mesto v skupini, Slovenci pa sedmo.

Američani po slabem začetku še lahko ubranijo naslov. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Američani so za nadaljevanje SP potrebovali zmago v neposrednem obračunu proti Avstriji ter jo tudi dosegli; sicer so teoretične možnosti za napredovanje imeli tudi slovenski severni sosedje, a so jih v praksi zapravili že po pol ure tekme, saj so Američani dosegli dva gola v prvih šestih minutah in še dva v prvi polovici druge tretjine.

V Fribourgu pa sta se tudi v neposrednem obračunu pomerili Švedska in Slovaška. V boljšem položaju so bili Slovaki, ki so imeli dve točki več, tako da so danes potrebovali le eno. Gol Martina Chromiaka v peti minuti jim je še bolj odprl vrata četrtfinala, a so Švedi imeli odgovor. Do 31. minute so vodili s 3:1, Slovaki so nato še pred drugim odmorom znižali. V zadnji tretjini pa je slovaško tveganje brez vratarja ob koncu kaznoval Oliver Ekman Larsson in Švedski zagotovil četrtfinale.

Skupina A (Zürich):

Madžarska – Latvija 1:8 (0:2, 1:2, 0:3)

ZDA – Avstrija 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Švica – Finska (20.20)

Skupina B (Fribourg):

Norveška – Danska 4:3 (1:0, 2:2, 0:1; 1:0)

Švedska – Slovaška 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Češka – Kanada (20.20)

  

 

