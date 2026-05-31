Zgodovinska kolajna za Norvežane, zvečer veliki finale

Norveški hokejisti so v tekmi za tretje mesto na SP v Švici premagali Kanadčane. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska.
Norvežani so se veselili velikega uspeha. FOTO: Denis Balibouse /Reuters
Š. R., STA
31. 5. 2026 | 18:36
3:52
Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Zürichu po podaljšku s 3:2 (1:0, 1:0, 0:2; 1:0) premagali Kanado. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska.

V predzadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici sta se pomerili reprezentanci, ki sta sobotni polfinale izgubili in se tako podali v boj za tolažilno nagrado.

Izhodišče za to tekmo je bilo za ekipi zelo različno; za Kanado, ki vselej meri na najvišja mesta, je boj samo za bron razočaranje, Norvežani pa so hit tega tekmovanja in je že uvrstitev v polfinale pomenila največji dosežek v modernem obdobju hokeja. Če pa bi mali finale nadgradili z zmago, bi poskrbeli za zgodovinski uspeh države, ki do danes še nikoli ni osvojila medalje, najvišje pa je bila četrta daljnega leta 1951.

Ekipi sta se že pomerili v predtekmovanju, ko so Kanadčani zmagali po podaljšku s 6:5, to je bila tudi edina točka, ki so jo ti izgubili v skupinskem delu SP. V četrtfinalu so Kanadčani premagali ZDA, v polfinalu izgubili s Finsko, Norvežani pa so v četrtfinalu odpravili Latvijo in nato v polfinalu prepričljivo klonili s Švico (0:6).

A sobotni visok poraz za Norvežane danes ni imel vidnih posledic. Igrali so odgovorno, trdno in zbrano, tako kot na večjem delu SP. Kanadčani pa so večji del tekme odigrali v slogu polfinalne tekme s Finsko, ko so njihovi navijači pogrešali več borbenosti in večjo učinkovitost. Tudi tokrat so imeli Severnoameričani več strelov (na koncu 46-24), toda norveški vratar Henrik Haukeland je bil odličen. Dvakrat mu je v prvi tretjini sicer pomagal tudi okvir gola, ki pa so ga enkrat zadeli tudi Norvežani.

Ti so do vodstva prišli v sedmi minuti po napaki tekmecev in izgubljenem ploščku, akcijo pa je dokončal Emilio Pettersen.

V drugi tretjini se razmerje na ledu ni bistveno spremenilo. Kanada je sicer imela terensko premoč, a je ni znala spremeniti v konkretno akcijo. So pa spet udarili Norvežani, ki so najprej preživeli igro z igralcem manj, takoj zatem pa je po strelu Stiana Solberga eden od Kanadčanov preusmeril plošček v lastno mrežo.

Zadnja tretjina se je dolgo odvijala po željah Norvežanov. Bili so dovolj trdni, da so tekmece zadržali stran od svojega gola, imeli sami dve zaporedni priložnosti z igralcem več, a se izid ni spremenil. So pa nato v zadnjih minutah, ko so morali tvegati vse, veliko dobili Kanadčani.

Tveganje brez vratarja se jim je zelo obrestovalo, Robert Thomas je namreč dosegel dva gola v 59. in 60. minuti, drugega vsega sedem sekund pred koncem tretjine. V podaljšku pa so nato do uspeha le prišli Norvežani; odločilni gol je po protinapadu dosegel Noah Steen v 64. minuti. Za Norveško je bila to sicer šele tretja zmaga proti Kanadi na SP po letih 2000 in 2023.

Pri Norvežanih je SP kot najbolj učinkovit igralec (že po polfinalu je bil tudi med tremi nagrajenimi najboljšimi člani svoje ekipe na celotnem tekmovanju) končal njihov mladi adut, slovenski hokejist Tinus Luc Koblar. Danes sicer ni dosegel nobene točke, ima pa s prejšnjih tekem devet točk za šest golov in tri podaje.

