Spanje v hlevu

»Imam tri olimpijske kolajne, a tukaj spim, kot bi bil v hlevu.« S svojim čustvenim zapisom in kritiko nastanitve na prizorišču je slovenski olimpijec Žan Košir nekoliko popestril olimpijsko dogajanje. Nisem bil kaj prida ogorčen, me je pa presenetila ostrina komentarja sicer uspešnega slovenskega športnika z dolgo kariero, v katerem je v ospredje postavil svoje nekoč odlične dosežke ter celo partnerico in otroka, zaradi katerih naj bi imel v Livignu nekakšen zaslužnejši status in privilegije v obliki nastanitve z več zvezdicami. Tako nekako sem razumel njegov zapis. Najprej kaže razčistiti. Posebnost in čarobnost olimpijskih iger, na katerih se srečujejo športniki z vsega sveta – revni in bogati, uspešni in neuspešni, mali in veliki –, je prav v tem, da olimpijski voditelji skušajo ...