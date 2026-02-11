  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Spet zlato poglavje naše skakalne pravljice

Slovenska četverica na olimpijskih igrah v smučarskih skokih ubranila lovoriko v mešani ekipni preizkušnji. Srebro Norveški, bron Japonski.
Štirje slovenski junaki – Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc – so bili nepremagljivi. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Galerija
Štirje slovenski junaki – Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc – so bili nepremagljivi. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Siniša Uroševič
11. 2. 2026 | 05:00
4:08
A+A-

Slovenija ima na zimskih olimpijskih igrah v Italiji prvo zlato kolajno! V veličastnem večeru jo je na mešani ekipni skakalni tekmi osvojila četverica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc ter tako ponovila podvig zasedbe iz Pekinga 2022 in v tej disciplini ubranila naslov najboljše pod petimi olimpijskimi krogi. Naša vrsta je navdušila stroko in glasne navijače v Predazzu z brezhibnim nastopom, prav vseh osem skokov v skupno dveh serijah je bilo na zelo visoki ravni, tako da tekmeci našim junakom niso mogli do živega.

Prvemu torku na teh olimpijskih igrah je v Predazzu iz slovenskega zornega kota pripadla oznaka – dan D. Napočil je namreč čas za mešano ekipno tekmo v smučarskih skokih in prav na tej je naša vrsta pred štirimi leti na Kitajskem osvojila naslov najboljše na svetu. Glede na vse izkušnje in sposobnosti je bila tudi tokrat slovenska četverica med najresnejšimi kandidati za vrh, v vsakem primeru pa za eno od stopničk. In tudi simbolike je bilo precej: prav 10. februar je z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega športa, na ta dan je pred 35 leti Franci Petek na tem prizorišču v dolini Fiemme postal prvi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih skokih.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom na OI

Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Danes na olimpijskih igrah (10. februar): nova kolajna za Slovence?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah, vrhunec sporeda bodo smučarski skoki.
10. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Zimske olimpijske igre

Domnu malo zmanjkalo, Slovenija v torek brani zlato

Olimpijski prvak v smučarskih skokih na srednji napravi Nemec Philipp Raimund, naš adut Domen Prevc na 6. mestu, Timi Zajc 21., Anže Lanišek 26.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 22:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Poslovna konferenca

Kam vodi novi investicijski val v gradbeništvu

V Portorožu slovensko-hrvaška konferenca v ospredje postavlja strateške projekte do leta 2030.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

zimske olimpijske igre 2026Milano-Cortina 2026smučarski skokiAnže LanišekNika PrevcDomen PrevcNika Vodan

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Poslovna konferenca

Kam vodi novi investicijski val v gradbeništvu

V Portorožu slovensko-hrvaška konferenca v ospredje postavlja strateške projekte do leta 2030.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za sredo, 11. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Zazrite se v zvezde.
11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Bine Norčič kot skakalni trener že do druge kolajne na OI. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovaška

Tudi če ne zabije gola, Špoki gara, kjer je vedno težko

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek v slovaškem športnem dnevniku močno pohvalil Andraža Šporarja, ljubljenca navijačev Slovana iz Bratislave.
11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Ljubezen potrebuje prenovo

Let 3 bodo jutri na festivalu AntiValentinovo predstavili nov album RKTRD NDRD.
Zdenko Matoz 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Bine Norčič kot skakalni trener že do druge kolajne na OI. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovaška

Tudi če ne zabije gola, Špoki gara, kjer je vedno težko

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek v slovaškem športnem dnevniku močno pohvalil Andraža Šporarja, ljubljenca navijačev Slovana iz Bratislave.
11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Ljubezen potrebuje prenovo

Let 3 bodo jutri na festivalu AntiValentinovo predstavili nov album RKTRD NDRD.
Zdenko Matoz 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo