Spet zlato poglavje naše skakalne pravljice

Slovenija ima na zimskih olimpijskih igrah v Italiji prvo zlato kolajno! V veličastnem večeru jo je na mešani ekipni skakalni tekmi osvojila četverica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc ter tako ponovila podvig zasedbe iz Pekinga 2022 in v tej disciplini ubranila naslov najboljše pod petimi olimpijskimi krogi. Naša vrsta je navdušila stroko in glasne navijače v Predazzu z brezhibnim nastopom, prav vseh osem skokov v skupno dveh serijah je bilo na zelo visoki ravni, tako da tekmeci našim junakom niso mogli do živega.

Prvemu torku na teh olimpijskih igrah je v Predazzu iz slovenskega zornega kota pripadla oznaka – dan D. Napočil je namreč čas za mešano ekipno tekmo v smučarskih skokih in prav na tej je naša vrsta pred štirimi leti na Kitajskem osvojila naslov najboljše na svetu. Glede na vse izkušnje in sposobnosti je bila tudi tokrat slovenska četverica med najresnejšimi kandidati za vrh, v vsakem primeru pa za eno od stopničk. In tudi simbolike je bilo precej: prav 10. februar je z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega športa, na ta dan je pred 35 leti Franci Petek na tem prizorišču v dolini Fiemme postal prvi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih skokih.