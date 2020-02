FOTO:Špinačni cmoki bodo imeli boljši okus, če bo Slovenija uspešna

Anterselva

Jakov Fak in Rok Tršan dobro pripravljena pričakujeta SP. FOTO Matej Družnik/Delo

Dorothea Wierer bo doma pod posebnim drobnogledom. FOTO AFP



Vedno z veseljem v Anterselvo

- V vsej pisani paleti športnega dogajanja na snegu so biatlonci v zadnjih dneh kar izginili z obzorja. Od pokljuške prireditve v drugi polovici januarja tekem najvišje ravni ni bilo več, toda zdaj je napočil čas za njihovo predstavo sezone: natanko eno leto pred svetovnim prvenstvom na Pokljuki se bo karavana zbrala v Anterselvi na Južnem Tirolskem. V slovenskem taboru ne skrivajo višjih ciljev od dosedanjih dosežkov v zadnjih mesecih. Uvodna tekma, in sicer mešanih štafet, bo jutri.Prvo polovico zime gre sicer iz slovenskega zornega kota označiti za uspešnejšo od dogajanja v prejšnji sezoni; udarni reprezentančni adutse je po zdravstvenih težavah poolimpijske zime zdaj spet vendarle približal najboljšim, v sezoni že zasedel 4. in 5. mesto, jasno pa, da si kot lastnik dveh olimpijskih kolajn in dveh naslovov svetovnega prvaka želi še več – torej uvrstitev na stopničke najboljših treh. Vsaj na eni od prihajajočih preizkušenj v pisanem sporedu poldrugega tedna ob vznožju južnotirolskih vršacev.Gre za posebno prizorišče, s štartom na 1600 m nadmorske višine. Tudi pokljuška prireditev ponuja posebne razmere, pa je vseeno za 300 m nižja od Anterselve, zdaj že dolgo središča italijanskega biatlona. Ta je v zadnjih letih storil korak navzgor, zlasti reprezentantka, v prejšnji sezoni skupna zmagovalka s kristalnim globusom, ob meji Italije z Avstrijo uživa status pop zvezdnice. Ohranja prijaznost, zavoljo videza je priljubljena zlasti med moškim občinstvom, toda predvsem stroko in privržence navdušuje s športnimi dosežki. Na lanskem svetovnem prvenstvo v Östersundu na Švedskem je osvojila 1. mesto v skupinskem štartu, ni si težko predstavljati pritiska, ki jo bo spremljal na domačem Južnem Tirolskem, toda verjame, da bo tudi tu uspešna.Prav posebnemu pritisku se ne bo mogel izogniti tudi Fak. Od njegove in obenem slovenske zadnje kolajne na svetovnem prvenstvu v biatlonu mineva pet let, takrat je v Kontiolahtiju na Finskem zablestel v skupinskem štartu.Tradicionalno bo predstava najboljših 30 biatloncev na svetu tudi v Anterselvi prav za konec tekmovanja, seveda 32-letni udarni as naše izbrane vrste razmišlja o tem, da bi bil v družbi najboljših že prej. »Dejansko si želim, da bi dobro pripravljenost obdržal v vseh dneh tekmovanja ter da bi bil vsaj na eni tekmi v priložnosti za vrhunski izid,« je dejal ob odhodu na prizorišče. Tako kot drugi člani reprezentance je sklepne priprave prestal nedaleč od Anterselve, v uro oddaljenem Obertilliachu, pogosto centru za trening na avstrijski strani Tirolske tako za slovenske reprezentante kot tudi številne druge. Tam je denimo še pred leti s posebnim vložkom, najuspešnejši biatlonec doslej, poskrbel za izjemno urejeno vadbišče.Anterselva je nazadnje imela svetovno prvenstvo leta 2007, tradicionalno prireja svojo klasično tekmo ob koncu januarja, naša reprezentanca se tam že dolga leta dobro počuti: tukaj največkrat ni vremenskih nevšečnosti, višinski zrak je za športnike izjemen, ozračje z 20.000 glasnimi gledalci prav tako, vedno znova je Slovence v penzionu blizu prizorišča tekme navduševal tudi izjemno posrečen preplet alpske in klasične italijanske kuhinje. Špinačni cmoki so udarna jed tega dela Južne Tirolske.Toda da bi bilo veselje popolno v kraju, kjer bo tokrat na osrednjem trgu prvič tudi Slovenska hiša, predvsem zavoljo promocije svetovnega prvenstva na Pokljuki 2021, bo seveda treba doseči odmeven izid. Pod drobnogledom ostaja Fak, priložnost se ponuja izkušenemuje v tej sezoni že napredoval – je sposoben zdaj storiti še novi korak navzgor? Tekma moških štafet, predzadnji dan prvenstva, bo med vrhunci Anterselve 2020 tudi za našo vrsto. Na ženskih tekmah slovenskih presežkov ni pričakovati. In tudi o Rusinjijeseni napovedovani novi člani naše vrste, nihče več javno ne razpreda. Njen prihod, očitno ne bi tako premaknil letvice slovenskega biatlona, kot jo je pred slabim desetletjem Jakov Fak!