Športni svet ima nov zvezdniški par: Brignonejeva predstavila svojega velikana

Ugibanja, ki so v zadnjih mesecih krožila med spremljevalci zimskih športov, so se izkazala za resnična. Italijanska alpska smučarka Federica Brignone, dvakratna olimpijska prvakinja iz Cortine d'Ampezzo, je v razmerju z nekdanjim košarkarjem in modelom Jamesom Mbayejem.
Novico so prvi potrdili pri švicarskem časniku Blick, širša javnost pa je par dokončno opazila na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu, kjer sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi. S tem sta tudi uradno potrdila ljubezensko razmerje, o katerem se je šepetalo že vse od letošnjih zimskih olimpijskih iger v Italiji.
Brignonejeva sodi med najprepoznavnejša imena italijanskega športa. Na domačih zimskih olimpijskih igrah si je prismučala zlati kolajni v veleslalomu in superveleslalomu, njena pot do njih pa ni bila lahka. Po lanskem zlomu golenice je bilo dolgo zelo negotovo, ali bo lahko sploh nastopila v Cortini d'Ampezzo. Na tekmovanja se je vrnila šele januarja, nato pa zablestela z dvema naslovoma olimpijske prvakinje.
Mbaye je v Italiji prav tako dobro znan. Skoraj dva metra visoki Senegalec je v Evropo prišel kot košarkar, a je moral zaradi zdravstvenih težav športno pot predčasno končati. Nato se je uspešno preusmeril v manekenstvo in postal obraz številnih oglaševalskih kampanj.
