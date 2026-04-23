Športni svet ima nov zvezdniški par: Brignonejeva predstavila svojega velikana

Italijanska smučarska šampionka je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu na rdeči preprogi kar sijala od silne sreče.
Federica Brignone je v Cortini d'Ampezzo zablestela z dvema zlatima lovorikama. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Federica Brignone je v Cortini d'Ampezzo zablestela z dvema zlatima lovorikama. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Miha Šimnovec
23. 4. 2026 | 19:45
2:17
A+A-

Ugibanja, ki so v zadnjih mesecih krožila med spremljevalci zimskih športov, so se izkazala za resnična. Italijanska alpska smučarka Federica Brignone, dvakratna olimpijska prvakinja iz Cortine d'Ampezzo, je v razmerju z nekdanjim košarkarjem in modelom Jamesom Mbayejem.

Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

Novico so prvi potrdili pri švicarskem časniku Blick, širša javnost pa je par dokončno opazila na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu, kjer sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi. S tem sta tudi uradno potrdila ljubezensko razmerje, o katerem se je šepetalo že vse od letošnjih zimskih olimpijskih iger v Italiji.

Federica Brignone je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu kar sijala od silne sreče v objemu Jamesa Mbayeja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Federica Brignone je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu kar sijala od silne sreče v objemu Jamesa Mbayeja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
 Prve govorice so se pojavile prav med olimpijskim dogajanjem, ko so Mbayeja opazili na tribunah, kjer je navijal za Brignonejevo. Pozornost je pritegnil z detajlom – nosil je pokrivalo z enakim tigrovim vzorcem, kot ga ima smučarka na čeladi. Dodatne namige o njuni povezanosti so našli tudi na družbenih omrežjih, kjer je Mbaye objavljal fotografije iz smučarkinega domačega kraja La Salle.

Brignonejeva sodi med najprepoznavnejša imena italijanskega športa. Na domačih zimskih olimpijskih igrah si je prismučala zlati kolajni v veleslalomu in superveleslalomu, njena pot do njih pa ni bila lahka. Po lanskem zlomu golenice je bilo dolgo zelo negotovo, ali bo lahko sploh nastopila v Cortini d'Ampezzo. Na tekmovanja se je vrnila šele januarja, nato pa zablestela z dvema naslovoma olimpijske prvakinje.

Mbaye je v Italiji prav tako dobro znan. Skoraj dva metra visoki Senegalec je v Evropo prišel kot košarkar, a je moral zaradi zdravstvenih težav športno pot predčasno končati. Nato se je uspešno preusmeril v manekenstvo in postal obraz številnih oglaševalskih kampanj.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Hirscher: Tega si res ne upam napovedati

Avstrijski smučarski šampion je v intervjuju za švicarsko televizijo SRF spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 12:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Palander brez dlake na jeziku: Slivnik? Ali je to prvoaprilska šala?

Nekdanji finski smučarski zvezdnik je zelo kritičen do slovenskega trenerja, ki bo prevzel vodenje »Suomijev«.
Miha Šimnovec 2. 4. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Slovenski trener bo bedel nad enim od najobetavnejših slalomistov na svetu

Vodstvo finske moške reprezentance v alpskem smučanju ni podaljšalo sodelovanja z Avstrijcem Mariem Rafetzederjem.
Miha Šimnovec 1. 4. 2026 | 15:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zaupala, zakaj ji je bilo ob vrnitvi domov tako hudo

Ameriška smučarska zvezdnica se še kako dobro zaveda, da je pred njo težka in boleča pot.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 21:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lara se v Albaniji počuti že domače, Zrinka se ogreva z Iron Maiden

Mladi smučarski zvezdnici Lara Colturi in Zrinka Ljutić bosta med favoritinjami tekem za svetovni pokal v konec tega tedna v Kranjski Gori.
Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 09:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Odermatt zgrožen: Udarila ga je po zadnjici

Švicarski smučarski šampion se je spomnil neprijetnega dogodka iz ZDA.
Miha Šimnovec 19. 12. 2025 | 10:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Velika Planina

Na Veliki Planini zagorela koča v lasti Uroša Urbanije

Ogenj se je menda razširil iz jacuzzija koče Gorenjka, v veliki meri so ga omejili že mimoidoči.
22. 4. 2026 | 17:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Ker dolgotrajne oskrbe ni, pristojni priporočajo, da vzamejo denar

Čeprav je smisel dolgotrajne oskrbe pomoč, najhitreje raste število upravičencev do denarnega prejemka.
Barbara Hočevar 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Prostovoljci

Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Medisove nagrade

Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in gospodarstvo

Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Orbánova saga končana, pretresi ostajajo

Ena od lekcij Orbánove politične blokade je, da se bo morala EU vprašati, kako v prihodnosti ne bo žrtev izsiljevanja in blokad.
Peter Žerjavič 23. 4. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pokal NZS

V finalu pokala tudi Aluminij

Kidričani so v polfinalu v gosteh strli odpor nogometašev Brava.
23. 4. 2026 | 20:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Bližnji vzhod

Trump po podaljšanju premirja ne odstopa od blokade

Ameriški predsednik je ukazal napad na vsako iransko ladjo, ki bi blizu Hormuške ožine nastavljala mine.
Barbara Kramžar 23. 4. 2026 | 20:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Grčija

Grčija ne bo več najbolj zadolžena država v evroobmočju

Nova ocena razmerja dolga Grčije bo vključena v njen novi večletni fiskalni načrt, ki bo vložen Evropski komisiji konec tega meseca.
23. 4. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Vse manj prijateljski naftovod

Tranzit ruske nafte po enem kraku Družbe je spet stekel, po drugem pa ga bodo zaustavili.
Boris Čibej 23. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Bližnji vzhod

Trump po podaljšanju premirja ne odstopa od blokade

Ameriški predsednik je ukazal napad na vsako iransko ladjo, ki bi blizu Hormuške ožine nastavljala mine.
Barbara Kramžar 23. 4. 2026 | 20:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Grčija

Grčija ne bo več najbolj zadolžena država v evroobmočju

Nova ocena razmerja dolga Grčije bo vključena v njen novi večletni fiskalni načrt, ki bo vložen Evropski komisiji konec tega meseca.
23. 4. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Vse manj prijateljski naftovod

Tranzit ruske nafte po enem kraku Družbe je spet stekel, po drugem pa ga bodo zaustavili.
Boris Čibej 23. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več

