Športni svet ima nov zvezdniški par: Brignonejeva predstavila svojega velikana

Ugibanja, ki so v zadnjih mesecih krožila med spremljevalci zimskih športov, so se izkazala za resnična. Italijanska alpska smučarka Federica Brignone, dvakratna olimpijska prvakinja iz Cortine d'Ampezzo, je v razmerju z nekdanjim košarkarjem in modelom Jamesom Mbayejem.

Novico so prvi potrdili pri švicarskem časniku Blick, širša javnost pa je par dokončno opazila na nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu, kjer sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi. S tem sta tudi uradno potrdila ljubezensko razmerje, o katerem se je šepetalo že vse od letošnjih zimskih olimpijskih iger v Italiji.

Federica Brignone je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu kar sijala od silne sreče v objemu Jamesa Mbayeja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Prve govorice so se pojavile prav med olimpijskim dogajanjem, ko so Mbayeja opazili na tribunah, kjer je navijal za Brignonejevo. Pozornost je pritegnil z detajlom – nosil je pokrivalo z enakim tigrovim vzorcem, kot ga ima smučarka na čeladi. Dodatne namige o njuni povezanosti so našli tudi na družbenih omrežjih, kjer je Mbaye objavljal fotografije iz smučarkinega domačega kraja La Salle.

Brignonejeva sodi med najprepoznavnejša imena italijanskega športa. Na domačih zimskih olimpijskih igrah si je prismučala zlati kolajni v veleslalomu in superveleslalomu, njena pot do njih pa ni bila lahka. Po lanskem zlomu golenice je bilo dolgo zelo negotovo, ali bo lahko sploh nastopila v Cortini d'Ampezzo. Na tekmovanja se je vrnila šele januarja, nato pa zablestela z dvema naslovoma olimpijske prvakinje.

Mbaye je v Italiji prav tako dobro znan. Skoraj dva metra visoki Senegalec je v Evropo prišel kot košarkar, a je moral zaradi zdravstvenih težav športno pot predčasno končati. Nato se je uspešno preusmeril v manekenstvo in postal obraz številnih oglaševalskih kampanj.