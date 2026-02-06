Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Štiri leta so naokrog in napočil je čas za nove zimske olimpijske igre. Po natanko dveh desetletjih so te spet v naši zahodni soseščini, med tistimi, ki se jih posebej veselijo, je tudi Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Zanj bodo v predsedniški vlogi prve zimske igre, v lepem spominu pa si je ohranil ves pariški utrip pred dobrima dvema leta, ko je kot predsednik domače krovne športne organizacije doživel poletne olimpijske igre.

Gospod Bobinac, zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026 so bile sinoči uradno odprte. Že danes pa bo na nekaterih tekmovalnih prizoriščih tudi iz slovenskega zornega kota zelo živahno. Kako vi občutite ta nestrpno pričakovan začetek osrednjega dogodka v športnih panogah na snegu in ledu?

Verjamem, da bomo doživeli zelo lepe igre, čeprav se je v preteklih dneh mogoče včasih na prvi pogled zazdelo, da italijanski prireditelji še niso vsega do konca pripravili. Toda vse bo v najlepšem redu, ne nazadnje gre za gospodarsko in športno velesilo ter obenem deželo, ki je organizirala že lepo število velikih tekmovanj. In tako kot znamo mi pogosto dobro kaj v zadnjem hipu urediti, zmorejo tudi Italijani, tako da menim, da bo vse, kot mora biti. Predvsem pa sem vesel teh olimpijskih iger zaradi športnic in športnikov. Olimpijske igre so praktično za vsakega športnika in športnico prav poseben vrhunec v njihovi karieri.