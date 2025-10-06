Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

Borut Meh je po dobrih štirih letih na položaju predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) na zadnji seji odbora podal odstopno izjavo. Njegov predlog, da to mesto zasede eden od dosedanjih podpredsednikov, in sicer Tomaž Kunstelj, so člani odbora potrdili soglasno.

»Dobra štiri leta opravljam funkcijo predsednika panoge. Star sem že tudi toliko, da sem že prej povedal, da za nov mandat ne bom več kandidiral. Dobro pa se mi zdi, da se z delom začne na začetku sezone in ne januarja, ko bi se mi iztekel mandat. Menim, da bi bilo nekorektno, da bi nekdo kandidiral in postal predsednik, funkcijo nastopil s 1. majem. Takrat se začnejo že sklepati tudi nove pogodbe. Boljše je, da začne nekdo v tej vlogi delovati že prej in tako že prej lahko začne delati za nov olimpijski ciklus. To se je za dobro izkazalo tudi pri meni. Ko se je začela nova sezona, je šlo naprej povsem brez težav,« je svojo odločitev obrazložil Borut Meh.

Tomaž Kunstelj (levo) je leta 2012 kandidiral tudi za predsednika Smučarske zveze Slovenije. FOTO: Roman Šipić/Delo

Kunstelj: Zavedam se pomembnosti tega telesa

Njegov naslednik Tomaž Kunstelj mu je hvaležen za sijajno opravljeno delo. »Upam, da bo ostal še naprej povezan s SZS. Vse od 90-ih let je tesno vpleten v delovanje skokov, takrat še kot član uprave Gorenja. Na takšen način kot tokrat sva si že predala vodenje zbora in odbora za smučarske skoke leta 2002. Zavedam se pomembnosti tega telesa za delovanje smučarskih skokov in nordijske kombinacije. Glavni cilji bodo ne le zadrževanje visoke ravni skokov deklet in fantov ter nordijske kombinacije, ampak zlasti skrb za širjenje baze, ki je prav gotovo ključni problem smučarskega športa. Ne samo zaradi podnebnih sprememb, ki vplivajo na naš šport, ampak tudi zaradi določenih družbenih sprememb in popularizacije drugih športov. Zato nas seveda čaka zelo veliko dela, da bi ohranili konkurenčne prednosti, ki smo si jih v zadnjih letih mukoma ustvarili,« je za spletno stran SZS izjavil Kunstelj.

Kot je pristavil, ga je Borut s to svojo odločitvijo malce prehitel in morda celo malo presenetil. »A vendarle sva bila že od vsega začetka dogovorjena v to smer. Sam sem bil zadnja tri leta aktiven kot podpredsednik odbora in podpredsednik SK Triglav Kranj, tako da sem bil tesno vpleten v skoke. Po drugi strani je način menjave tudi dokaz, da smo zelo dobro delujoč organ SZS. Panoga je znotraj zveze je odlično urejena, zdaj je potrebno urediti prehod, ki ne bo boleč. Na koncu to pomeni, da reprezentančne selekcije tega niti ne bi smele čutiti. Mandat bomo do konca olimpijske sezone 2025/26 izpeljali, tako kot je bilo načrtovano. Potem se bodo na novem volilnem zboru karte na novo mešale. Verjamem pa, da bodo vsi, ki v skokih delajo dobro, nadaljevali tudi v naslednjem olimpijskem ciklusu,« je še dejal novi predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo.