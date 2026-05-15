Sprememba pri smučarskih tekačih, legendarni Norvežan spet zapušča Slovenijo

Na seji odbora za panogo tek na smučeh je bil potrjen predlog sestave reprezentančnih ekip za sezono 2026/27. Mesto glavnega trenerja članske reprezentance je prevzel Luka Gostinčar, ki je po olimpijski sezoni 2025/26 nasledil Norvežana Ole Vigna Hattestada.

Sledji je bil trener slovenske reprezentance med letoma 2018 in 2020, nato pa se je vrnil na Norveško, kjer je vodil tamkajšnjo žensko reprezentanco. Slovensko izbrano vrsto je za dve leti prevzel Nejc Brodar, Hattestad pa se je sončno stran Alp vrnil pred sezono 2022/23.

Gostinčar, sicer nekdanji tekač na smučeh, je bil do konca minule sezone trener v TSK Jub Dol, enega izmed najbolj številčnih slovenskih klubov. »Pred nami je obdobje, v katerem želimo postaviti jasne temelje za dolgoročni razvoj. Ekipa ima dobro kombinacijo izkušenj in mladosti, naš cilj pa je, da z usklajenim delom dvignemo raven treninga in konkurenčnosti. Pomembno bo, da ostanemo potrpežljivi, a hkrati ambiciozni,« je povedal ob začetku novega olimpijskega cikla.

Anja Mandeljc je bila v zadnjih letih, ko se je Anamarija Lampič preselila k biatlonkam, Eva Urevc pa je imela zdravstvene težave, najboljša slovenska reprezentantka. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Časi, ko smo imeli več reprezentantk, so minili

Njegova pomočnika bosta Eva Sever Rus in nekdnaji selektor Nejc Brodar, ki bo opravljal tudi naloge koordinatorja servisa reprezentanc.

V A reprezentanci bo v prihajajoči sezoni nastopala le ena tekmovalka in pet tekmovalcev: Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Miha Ličef in Anže Gros. Za reprezentanco U21/U23 bo skrbel Rok Grilc. V tej selekciji bodo nastopali Bor Petrovič, Lovrenc Karničar (sin legendarnega alpinista Dava Karničarja), Lucija Medja in Philip Yazbeck Lavrič Pregelj.

Mladinsko reprezentanco do 20 let bo vodil Anže Obreza. Del ekipe bodo Zala Zupan, Mija Kastelec, Jaka Berdajs, Ula Kuhar, Tine Šporn, Ažbe Tičar, Meta Mozetič in Tine Mesner, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. V selekcijah do 18 in do 16 let bo v prihodnji sezoni nastopalo še dodatnih 13 oziroma 16 mladih tekmovalk in tekmovalcev.