Spremljal je Tour, za košarko in odbojko pa ni bilo več časa

Vodilni slovenski biatlone Jakov Fak se pripravlja na sezono, katere vrh bodo olimpijske igre v Italiji. Z iger se je doslej že dvakrat vračal domov s kolajno in tudi tokrat bodo njegovi cilji visoki. Tekmoval bo v njemu ljubi Anterselvi. Kako minevajo pripravljalni dnevi, se bo pridružil kaj ekipi, potem ko zdaj že drugo leto vadi sam? Kje je preživel počitniške dneve in zakaj vedno znova v istem kraju? Kako je doživel poletno biatlonsko tekmo v Nemčiji? Bodo tudi trije otroci pristali v športu? In za konec: je letos res zadnjič tekmoval na Pokljuki?