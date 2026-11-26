Ko se začne sezona smučarskih panog, misli ob spremljanju sedanjih slovenskih adutov kajpak odhajajo tudi v preteklost k spominu na velike dosežke naših rojakov. In eden teh je bil izjemen dosežek Jureta Franka, ki je leta 1984 v Sarajevu osvojil prvo kolajno, in sicer srebrno v veleslalomu, za naš šport na zimskih olimpijskih igrah. Primorec, izvirno doma iz Solkana v dolini Soče, že dolgo živi v Radovljici. Šport še vedno podrobno spremlja, pri svojih 64 letih smuča precej bolj redko kot nekoč, z življenjsko sopotnico Simono Vodopivec pa se ukvarja s produkcijo različnih prireditev, posebej sta zaslovela z muzikalom Mamma Mia.

»Verjetno ste slišali za Mamma Mio,« nam je najprej dejal naš nekdanji športni as, nakar smo mu lahko le prikimali. Nato je nadaljeval: »Pri nas igra že 12. sezono, kar je res posebnost. Ne poznam namreč podobnega primera, seveda z izjemo izvirne izvedbe, ki bi imela toliko ponovitev. To je zame eno povsem novo področje, ki me je – moram priznati – zelo prevzelo.« Ob tem nam je dodal: »Zelo čustveno sodelujem pri tem delu. Mamma Mio smo praktično igrali po celi Sloveniji, trenutno jo pa predvajamo le še v Cankarjevem domu v Ljubljani, pravzaprav ekskluzivno, iz preprostega razloga, ker so se časi toliko spremenili po pandemiji koronavirusa, da so postavitve te zadeve postale zelo drage in zato nastopamo na preverjenem in opremljenem prizorišču.« Predstava bo v soboto, 30. t. m.