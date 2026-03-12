Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Najboljše smučarske skakalce in skakalke je pot iz Lahtija na Finskem medtem pripeljala v sosednjo Norveško. Za točke svetovnega pokala se bodo ta konec tedna potegovali na slovitem Holmenkollnu, ki velja za »meko« nordijskega smučanja. Na tem znamenitem prizorišču nad Oslom so, denimo, prvo tekmovanje v smučarskih skokih izpeljali že davnega leta 1892.

Na Norveškem še zmeraj odmeva diskvalifikacija, ki je prejšnji petek v Lahtiju doletela vodilnega v skupni razvrstitvi Domna Prevca. Ker je imel za centimeter predolge smuči oziroma ker je bil za 100 gramov prelahek, so mu pristojni prečrtali prvo mesto, ki bi ga dosegel, če ne bi »padel« na kontroli opreme. Namesto popolnega slavja je tako z mešanimi občutki pospremil novico, da si je kljub ničli že pred zadnjimi sedmimi posamičnimi tekmami zagotovil veliki kristalni globus ...