Start sezone bo izpustila, redek virus napadel Sofio Goggio

Do začetka nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu je le še nekaj tednov (25., 26. t. m.), toda Sofia Goggia za zdaj še ne ve, kdaj se bo lahko vrnila na sneg. Italijanska zvezdnica je morala zaradi dveh virusnih okužb predčasno zapustiti priprave v Južni Ameriki.

Smučarka je na festivalu športa v Trentu spregovorila o zdravstvenih težavah, ki so ji prekrižale načrte za začetek sezone.

»Načrtov za zdaj ne morem predvideti. Potrebujem čas, da si opomorem od posledic virusa,« je 33-letnica povedala za Sky Sport.

Težave so se začele že med pripravami v Južni Ameriki. »Začela sem čutiti nenavadne bolečine. Nisem mogla hoditi po stopnicah, med hojo pa sem ugotovila, da nekaj ni v redu,« je opisala prve znake bolezni.

Pregledi v milanski kliniki La Madonnina in bolnišnici San Raffaele so pokazali dve virusni okužbi. Po besedah Goggieve gre za »virus, ki je med odraslimi redek«, zdravljenja, ki bi okužbo neposredno odpravilo, pa ni.

Najhujše je sicer že mimo, vendar se mora italijanska tekmovalka zdaj predvsem posvetiti okrevanju. Za vrnitev v tekmovalni ritem bo morala biti pripravljena tako telesno kot psihično.

»Poskušala si bom opomoči in znova smučati tako močno kot vedno. Biti moram psihično zbrana in motorično usklajena,« je dejala.

Prav slednje bo pri Goggii še posebej pomembno. V hitrih disciplinah, v katerih je ena najboljših smučark svoje generacije, so zbranost, občutek za smuči in popoln nadzor nad telesom ključni.